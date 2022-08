A propósito del terror generado por grupos armados en pasado martes nueve de agosto en Jalisco y Guanajuato, donde integrantes del crimen organizado prendieron fuego a vehículos y tiendas de conveniencia, Vicente Fox criticó de nuevo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter el expresidente publicó: "Asesinos con licencia en la calle, tolerados por asesinos en gobierno, se trata de un gobierno fallido".

El tuit fue acompañado por un video del diputado del PAN, Gerardo Priego Tapia, quien asegura que la violencia continuará porque los delincuentes "tienen amnistía, tienen protección del gobierno".

Luego de calificar a la administración federal como un “gobierno fallido”, el exmandatario cuestionó en el tuit: “¿Qué opinión tienes, chairo Lopista?”.

Exgobernador de Jalisco también criticó la estrategía de seguridad de López Obrador

El ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña también se sumó a la crítica de la administración del Presidente, pues dijo que mientras el Gobierno Federal no reconozca el fracaso de la política de "abrazos, no balazos" la inseguridad en el país seguirá creciendo; advirtió.

"Vamos a seguir sufriendo este tipo de cosas frente a una política de seguridad equivocada, el presidente tiene que entender que esa política de abrazos no balazos, está totalmente rebasada; que no ha funcionado y, al contrario, se ha incrementado todo tipo de crimen en el país”, dijo.

Ramirez Acuña recriminó que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga culpando a la administración de Felipe Calderón, consideró que es una irresponsabilidad que ese sea su discurso.

¿Qué sucedió?

El pasado martes 9 de agosto, un enfrentamiento entre entegrantes del crimen organizado y fuerzas federales detonó una serie de bloqueos con camiones incendiados y la quema de tiendas de conveniencia en Jalisco y Guanajuato.

Al día siguiente el mandatario federal informó que se trataba de una reunión de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus miembros, quienes fueron sorprendidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, durante un operativo en ese punto.