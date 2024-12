La mañana de este 14 de diciembre, el Servicio de Marshals de Estados Unidos detuvo a un "sujeto de alto valor". Se trata de Dámaso López Serrano, también conocido como "El Mini Lic", confirmó una fuente del FBI.

López Serrano, apodado "El Mini Lic", es un narcotraficante mexicano y una figura importante dentro del Cártel de Sinaloa. Es hijo de Dámaso López Núñez, conocido como "El Licenciado", quien fue uno de los principales colaboradores del cártel y compadre de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

¿De qué habla el corrido de Dámaso López "El Mini Lic"?

Hace 11 años, el cantante Gerardo Ortiz dio a conocer la canción titulada: "Dámaso", que retrata el día a día del narcotraficante.

Por medio de YouTube, se puede ver el video de la canción donde menciona lo que le gusta a "El Mini Lic".

"Si señor, yo soy Dámaso. Soy hijo del licenciado. De Culiacán y mi gente.

Siempre he tenido el respaldo. Y yo estoy porque me pusieron.

Les agradezco ese gesto. Yo vivo pa' la gerencia y a mi padrino respeto", se escucha en el primer verso.

Aunado a ello, se oye: "También me gusta la fiesta. Pasear las fresas de Culiacán a Guadalajara. Jalar la banda, aguas heladas, mi empresa paga. Y que a mi gente no le falte nada. Si me acompañan los plebes. Asegurado pues siempre vienen bien ensillados. Las calles arden, yo estoy alerta. Para mi gente, el mini licenciado".

 

El video cuenta con 338 millones de reproducciones y más de 779 mil "likes".

