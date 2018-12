Multan a legisladores por estacionar sus autos en el Zócalo

Por estacionarse en las inmediaciones del Zócalo capitalino, el miércoles en que legisladores de Morena acudieron a una reunión en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México levantó cinco infracciones, informaron autoridades capitalinas.

El secretario de Movilidad de la CDMX, Andrés Lajous, dijo que el reporte de la SSP es que fueron cinco infracciones.

En tanto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que ayer jueves, cuando también hubo vehículos que se intentaron estacionar en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no hubo permiso de la Secretaría de Seguridad para que se estacionaran en la vía pública.

"De ninguna manera, inclusive en el momento que vimos que se estaban estacionando la Secretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Tránsito les empezó a decir que se movieran de este lugar, así que no hubo ningún permiso. Y de nuevo, el llamado a la Suprema Corte, a todos aquellos que viven, trabajan en el Centro Histórico, hay lugares donde uno no se puede estacionar y no deben utilizarse", dijo.

Comentó que el operativo que se despliega es el normal que siempre ha habido en el Centro Histórico.

