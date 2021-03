Pese a escándalos, Félix Salgado inicia su campaña por Guerrero

“He sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedentes”, dijo Félix Salgado Macedonio al iniciar su campaña como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

“Estoy con la cara en alto, con la calidad moral para hablarle de frente al pueblo”, afirmó en Acapulco, ante las denuncias de violación en su contra que están en la Fiscalía General de ese Estado.

El viernes, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena ratificó la candidatura de Salgado, pero sin presentar los resultados de la medición. El aspirante dijo que trabajará por los derechos de las mujeres y que su eventual Gobierno será conformado con 50% de ellas.

Militantes del PAN, MC y el mismo Morena manifiestan su descontento con al aval de que compita por gobernar Guerrero. AP/F. Robles

Mujeres de distintos repudian la candidatura de Félix Salgado

Políticas de distintos partidos repudiaron la ratificación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero, a pesar de todos los testimonios de agresiones sexuales contra mujeres y acusaron complicidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de Morena por ignorar, minimizar y rechazar las acusaciones en su contra.

En un comunicado, las mujeres del PAN repudiaron esta candidatura y dijeron que no dejaran de señalar la complicidad de López Obrador al ignorar, minimizar y rechazar las acusaciones en contra de Salgado Macedonio.

Las inconformes exigieron que el señalado sea investigado por las autoridades correspondientes y urgieron a la Fiscalía del Estado de Guerrero, uno de los estados más violentos para las mujeres, que lleve a cabo la investigación correspondiente a fin de determinar la situación jurídica del actual candidato por Morena al Gobierno del Estado.

“Tenemos a un Presidente que minimiza, que justifica y que perdona. México tiene a un Presidente, machista, misógino y feminicida”, expresó Adriana Aguilar Ramírez, secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer del PAN.

Por su parte, la diputada Martha Tagle de MC, cuestionó si se cree que porque Félix Salgado Macedonio haya sido definido candidato en viernes y por la noche, pasará desapercibido. Además dijo que esto es lo que pasa cuando prevalece la impunidad y lo protege un señor desde el Palacio Nacional y se vuelven cínicos.

Adelantó: "No se nos olvida, a las feministas no se nos olvidará...". "La única transformación posible es cuando no haya agresores en el poder, y las feministas no cederemos hasta conseguirlo. #NingunAgresorEnElPoder", aseguró Martha Tagle.

En tanto, la diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio se mantuvo firme y dijo que su postura es inamovible, pues no está de acuerdo en la definición que ratifica a Félix Salgado Macedonio como abanderado a Guerrero, pues además de no abordar políticamente, está su falta de probidad o de idoneidad, incumpliendo con ello, la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.

"Se trata de un mensaje que invisibiliza a las víctimas en un país con un grave contexto de violencia hacia las mujeres, que revictimiza a las víctimas y niega su derecho a la Justicia. Quienes tomaron la decisión en Morena, le dan la espalda a las víctimas y a quienes creemos que la impunidad debe ser desterrada. No queremos un país o un partido de agresores intocables. La justicia no se resuelve en las urnas, se hace en los tribunales", dijo Villavicencio a través de varios mensajes en su cuenta de Twitter.

Además, dijo que la popularidad no debe estar por encima de los derechos humanos, "la dignidad y la integridad de ninguna mujer. Convocó a todas mis compañeras legisladoras de Morena, a impulsar mesa de trabajo con especialistas, feministas e instituciones para construir una Política de Estado", posteó la morenista.