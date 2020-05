Muertes por COVID-19 en CDMX podrían ser el triple de lo que admite gobierno

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró al menos cuatro mil 577 actas de defunción en la Ciudad de México en las que se asienta que la causa confirmada o probable de esas muertes fue COVID-19, una cifra tres veces más alta a la que ha reportado el gobierno de la entidad.

Esos fallecimientos corresponden al periodo entre el 18 de marzo y el 12 de mayo, a esta última fecha el gobierno de la Ciudad de México había informado de 937 defunciones por COVID-19, y el gobierno federal en su portal coronavirus.gob.mx reportaba solamente 123 fallecimientos sospechosos de coronavirus en la capital del país.

Del total de actas revisadas por MCCI, en tres mil 209 se incluye a COVID-19 como “probable”, “posible” o “sospechoso” en la causa de defunción, además de algún otro padecimiento como neumonía, insuficiencia respiratoria, choque séptico o falla orgánica múltiple.

En otras 323 actas de defunción se consigna entre las causas de muerte el COVID-19 confirmado; y en casi un millar se asienta solo como COVID-19, o coronavirus o Sars Cov 2, , sin especificar si es sospechoso o confirmado.

Otro dato importante que surge de la observación de MCCI es que más de la mitad de los fallecimientos asentados en la base de datos con sospecha de COVID-19 son de personas entre 50 y 70 años.

Las cientos de actas que fueron cotejadas en línea están disponibles en el sitio contralacorrupcion.mx y que, en el mismo sentido que publicaciones previas de la presna extranjera, muestran la existencia de un subregistro de casos.

El pasado 8 de mayo, el diario The New York Times ya había señalado, basado en datos confidenciales, que el gobierno de la Ciudad de México no estaría informando "de cientos, posiblemente miles de muertes" por COVID-19.

Otro medio, The Wall Street Journal, también difundió una revisión de 105 certificados médicos presentados ante oficinas del Registro Civil de la Ciudad de México en cuatro días de finales abril: encontraron 64 certificados cuya causa de muerte era alguna enfermedad respiratoria aguda como neumonía atípica, de esos en 52 certificados el médico agregó la descripción “sospecha de COVID-19” o “probable COVID-19” y sólo en cuatro “COVID confirmado”.

Tras estas publicaciones, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reaccionó admitiendo parcialmente que podría haber un subregistro: "Tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID-19, pero no quedan registradas como COVID, porque no tienen una demostración por laboratorio", dijo.

Hacen validación de datos

Con el objetivo de comprobar que los datos recibidos eran reales, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tomó una muestra integrada por 345 folios y verificó que las causas de muerte ahí descritas coincidieran exactamente con las que aparecen en las actas que se pueden consultar en el sitio de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

La muestra se compuso de tres partes: un tercio corresponde al juzgado con más actas registradas; un tercio, al segundo juzgado con más actas registradas; el último tercio se dividió entre todos los demás juzgados. La selección de las actas se realizó de forma aleatoria con el programa de análisis estadístico R.

En la revisión manual realizada solo se detectaron dos números de acta que no fueron encontrados por el sistema. En este sentido, la fiabilidad de la base de datos quedó comprobada con un margen de error es de menos del 1 por ciento.