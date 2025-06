El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) clasificó como "reservados" los permisos entregados al youtuber estadounidense conocido como Mr. Beast, para poder grabar zonas arqueológicas mayas, pues se indica que existe actualmente un procedimiento administrativo en trámite.

En la respuesta dada a la solicitud 330018325000312, y pese a que se pidió una versión pública, el Instituto advirtió, que esta información clasificada podrá permanecer como tal hasta por un periodo de cinco años, es decir, hasta el año 2030.

El INAH justifica la clasificación al afirmar que debido a que hay un procedimiento administrativo en trámite, divulgar estos documentos oficiales traería como consecuencia "resultados perjudiciales" para el Instituto.

"Se hace de su conocimiento que la información se encuentra clasificada como reservada (…) se justifica la clasificación de reserva de la información solicitada, el hecho de que existe un procedimiento administrativo actualmente en trámite, en los que se han establecido estrategias de defensa y que, en caso de divulgarlas, traería como consecuencia resultados perjudiciales para el Instituto Nacional de Antropología e Historia", señala.

"La información clasificada como reservada de conformidad con el artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic a, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento, pudiéndose desclasificar cuando el periodo de reserva extinga las causas de desclasificación", detalla.

INAH dice conciliar con Mr.Beast

En días pasados, al preguntársele a Diego Prieto, director del INAH, sobre cuál es la situación de la demanda administrativa, interpuesta por el INAH contra Full Circle Media, empresa de Mr. Beast, por daño a patrimonio histórico, falta de permisos y uso ilícito con fines de lucro privado, el funcionario señaló:

"Estamos todavía en el momento conciliatorio, pues estamos esperando que concrete la representación de este personaje, de esta compañía, de este consorcio concrete los tres puntos que de entrada se le han propuesto y ellos han aceptado: punto uno, que hagamos una declaración en donde ellos se disculpan por los excesos cometidos; punto dos, que hagamos un convenio de colaboración en el marco del cual (punto número tres) se pueda obtener una reparación del daño ocasionado al patrimonio de nuestro país, un daño más de índole simbólico que otra cosa", dijo.

El pasado 18 de mayo, Mr. Beast publicó un mensaje sobre la polémica que desató el video que se encuentra en su canal de YouTube bajo el título "Exploré templos de 2000 años de antigüedad". En la publicación, hecha a través de su cuenta de X @MrBeast, el creador de contenido señaló que no existía ninguna demanda ("no estamos ni hemos estado demandados por ellos" / "we are not and have never been sued by them").

Al respecto, Prieto declaró que "él puede decir muchas cosas, muchas cosas que no son ciertas porque él busca el protagonismo, el impacto mediático. Entonces, dice que no, luego dice que sí. Respetamos su libertad de expresión".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV