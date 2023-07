Motorola, la compañía telefónica, informó que a partir de agosto del 2023 ciertos modelos de sus celulares serán deshabilitados en México, por lo que ya no podrán ser utilizados por sus usuarios.

Los dispositivos afectados por esta medida recibirán una notificación por mensaje de texto; unos cuantos días más tarde, los celulares tan solo serán útiles para realizar llamadas de emergencia. Toda otra acción quedará imposibilitada.

¿Qué celulares ya no funcionarán en México a partir de agosto y por qué?

Motorola deshabilitará en México todos los modelos de su marca que hayan sido comprados a través del mercado gris a partir del 27 de julio del 2023, y que no cumplen con la Norma Oficial Mexicana 24. Esto quiere decir que si compraste tu celular antes de esta fecha, no tendrás complicación alguna.

Usuarios de Motorola recibirán la notificación pertinente en sus celulares. Once días más tarde del primer mensaje, el dispositivo ya no será útil más que para hacer llamadas de emergencia. Esto forma parte de la "Campaña de Concientización", con la que se espera reducir las compras realizadas a través del mercado gris. En caso de resultar afectado, la compañía ofrecerá un 30% de descuento en la compra de dispositivos oficiales.

¿Qué es el mercado gris?

Se trata del modelo económico en el que los productos se obtienen por proveedores no autorizados por el fabricante.

Muchas de las compras de internet, por ejemplo, a través de Amazon o Mercado Libre, son consideradas mercado gris. Se diferencia del mercado negro porque no es una acción "ilegal", es decir; el producto adquirido es original, pero no se adquirió directamente de la empresa, lo cual implica que no esté "en regla".

¿Qué es la Norma Oficial Mexicana 24?

Al comprar un celular en México, esto debe hacerse por canales oficiales, y en la caja del dispositivo debe venir la etiqueta correspondiente a la Norma Oficial Mexicana 24 (NOM024).

FS