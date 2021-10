Morena y PAN chocan en el Senado por desabasto de medicamentos

Las bancadas de Morena y PAN en el Senado de la República volvieron a protagonizar un "encontronazo" por el desabasto de medicamentos contra el cáncer en los hospitales del país.

Cuando el Pleno discutía la iniciativa de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, presentada por el senador de Morena y presidente de la Comisión de Salud, Américo Villarreal, aparecieron las acusaciones mutuas.

Al hacer uso de la tribuna, la senadora Martha Márquez, secretaria de la Comisión de Salud, presentó testimonios de mujeres que sufren cáncer de mama y denuncian la falta de tratamientos.

✅ Por unanimidad, con 90 votos a favor, se reforma la Ley General para el Control del Tabaco para establecer que las instalaciones del Congreso de la Unión, tanto @Mx_Diputados como la Cámara de Senadores, se consideren espacios 100% libres de humo de tabaco. pic.twitter.com/p6c7a9RhHp — Senado de México (@senadomexicano) October 12, 2021

De entrada, la panista exigió la renuncia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y de los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el Instituto de Salid para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer.

"Me parece una falta de respeto que pasen y pasen uno y otro dictamen que no tenga que ver con salud, que no tenga que ver con lo que pasa en el IMSS, en el ISSSTE y con el desabasto de medicamentos. Lo que yo le quiero preguntar al gobierno federal es si ya tienen un plan para que en 2022 no falten los medicamentos. Yo les daré algunas ideas, porque parece que no saben cómo hacerlo. La primera, que renuncie Juan Antonio Ferrer y que renuncie Jorge Alcocer, que renuncie Zoé Robledo".

En respuesta, el senador y vocero de Morena, César Cravioto, aseguró que "en este gobierno la distribución de medicamentos es infinitamente mejor" que cuando el Partido Acción Nacional (PAN) gobernó el país, y acusó al PAN de defender los intereses de las empresas farmacéuticas en detrimento de la sociedad.

"No lo dicen de frente, pero lo que quieren es defender a las empresas privadas y eso no va a volver a pasar en este país porque el pueblo de México está harto de que con recursos públicos se enriquezcan unos cuantos. Hoy la distribución de medicamentos en el país es infinitamente mejor de lo que era cuando ustedes gobernaron este país, sigan defendiendo empresas privadas. Nosotros seguimos defendiendo al pueblo de México", puntualizó.

La también morenista Antares Vázquez afirmó que el abasto de medicamentos en México está garantizado gracias a las compras consolidadas que ha hecho el gobierno y se lanzó contra la panista Martha Márquez.

"Aquí hay una señora que viene siempre cuando le dicen que hay que hablar de changos y ella siempre quiere hablar de elefantes. Entonces empieza hablar de los changos y después se refiere a que los changos son amigos de los elefantes y entonces los elefantes se tratan de esto, ¿no? Así es esta señora".

La senadora Martha Márquez exigió su derecho de réplica y acusó a Antares Vázquez de faltarle al respeto "porque dice que hablo de changos. No hablo de changos, hablo de niños con cáncer, de seres humanos, hablo de mujeres con cáncer, hablo por ellas, porque si existe, porque sí hay desabasto (…) Más respeto pido, porque aquí nadie les ha faltado al respeto y yo no hablo de chango senadora, que mal se ve y qué mal se exhibe".

Xóchitl Gálvez, también de Acción Nacional, lamentó que Morena presente iniciativas "inocuas", en vez de preocuparse por los grandes problemas que enfrenta el país.

"No le saquen al debate. Yo sé que se ponen a temblar, pero de verdad les debería dar vergüenza lo que está viviendo el país. Les voy a recordar el desastre que tienen en medicamentos. Nos gustaría debatir estos temas, pero ustedes en comisión solo sacan temas inocuos, como el tema del cigarro", expresó.

JM