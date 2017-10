Morena votará contra destitución de Santiago Nieto: López Obrador

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que vigilará que todos los senadores del grupo parlamentario del PT voten para impedir la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

"Los senadores de Morena, del PT, que forman el grupo parlamentario de nuestro movimiento, nosotros vamos a estar pendientes de su actuación. Deben de entender que no es un acto de fiscalización, no, es que Morena es un referente moral y no podemos actuar avalando actos arbitrarios", dijo.

De gira por Sinaloa, en una asamblea informativa, expuso que también estará pendiente de la votación de todos los senadores.

Lanzó un llamado a los senadores, especialmente del PAN y PRI, para que voten por impedir la destitución del fiscal y que la votación sea transparente.

"Hago llamado a senadores del PAN, del PRI, para que actúen de manera consecuente y nada de querer que se vote en secreto, para que los ciudadanos nos enteremos. Que cada senador expresó si está a favor o en contra de la destitución del fiscal y no vaya a resultar que el día de la votación se enfermen, se ausenten o cualquier otro pretexto", sostuvo.

López Obrador calificó la destitución de Santiago Nieto como un acto arbitrario a raíz de que estaba investigando el caso de los sobornos de Odebrecht con funcionarios de Petróleos Mexicanos y el gobierno federal.

"Esto se debe corregir, porque es una vergüenza que mientras otros países han ido a la cárcel ex presidentes por los sobornos que entregó Odebrecht, aquí reine la impunidad y se tomen represalias contra los que intentan actuar de conformidad con la ley", subrayó.