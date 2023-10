Morena admite queja sobre el proceso interno de candidatura

Luego que presentó una impugnación en el Tribunal Electoral, Marcelo Ebrard informó que ayer la Comisión de Honestidad y Justicia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) admitió la queja contra el proceso interno para definir al Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa la Transformación.

En redes sociales, Ebrard compartió que la Comisión Nacional admitió, "al fin" el recurso de queja que presentó contra el proceso interno, lo cual consideró que fue tras el procedimiento que comenzó en el Tribunal Electoral.

"Por medio del presente, le notificamos del acuerdo de admisión, emitido por esta Comisión Nacional en relación al recurso de queja presentado por usted ante esta Comisión Nacional, radicado en el expediente CNHJ-NAL-144/2023", indica el correo electrónico en el cual fue notificado de la admisión, y dónde hay un error en su apellido.

Mientras que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia detalló que la queja de Marcelo Ebrard se desahogará en estricto apego a la temporalidad establecida en el Estatuto de Morena y en el Reglamento de la comisión. A través de un comunicado detalló que la queja fue admitida el 30 de septiembre, "en tiempo y forma".

La Comisión aseguró que se ha dado siempre en cabal cumplimiento a citado Estatuto y Reglamento. El proceso interno de Morena para definir al representante de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación finalizó el 6 de septiembre, por lo que el aspirante Marcelo Ebrard presentó su queja acusando que hubo irregularidades en el método que eligió el partido para la selección en la que resultó triunfadora Claudia Sheinbaum.

LAS GIRAS

Tunden a Verástegui por video con arma

El aspirante a candidato independiente a la presidencia en 2024, Eduardo Verástegui, compartió un video en sus redes sociales, en donde se le observa disparando un arma de alto poder, al parecer en un centro de tiro. Verástegui ha desatado polémicas por su discurso conservador y provida posicionamiento que ha reafirmado desde la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), lugar desde donde promueve su discurso.

El video fue acompañado por la frase “Los leo” y un video del empresario Elon Musk también en un centro de tiro disparando un arma, a pesar de que el también actor se ha pronunciado por un discurso en contra de la violencia, por lo que usuarios de X reprobaron el uso de armas.

García Harfuch visita alcaldía del PAN

El aspirante a la jefatura de Gobierno, Omar García Harfuch dijo que no se fijará en las alcaldías que están operadas por el Partido Acción Nacional (PAN) para hacer recorridos, pues él tiene la misión de escuchar a vecinas y vecinos. Lo anterior, debido a que durante su participación en esta demarcación personajes hicieron referencias a la oposición. "No nos fijamos y los vecinos tampoco se fijan en eso, lo que quieren es que se resuelva para eso estamos aquí", dijo al término de un evento en el Lienzo Charro La Tapatía, en Álvaro Obregón.

Al preguntarle si Morena paga la infraestructura de sus eventos o vienen de sus propios recursos, García Harfuch aseguró que todo forma parte de la organización que hacen los mismos vecinos.

Mario Delgado llama a defender logros

En Puebla, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado para militantes y simpatizantes defiendan el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo que su gobierno ha obtenido logros cruciales para el bienestar del país, tales como el combate a la corrupción y la disminución de la pobreza.

“Se está recuperando en un 90% el salario mínimo, porque somos el país con la segunda tasa de desempleo más baja en el mundo, porque cinco millones de mexicanos y mexicanas han salido de la pobreza, porque se acabaron los gasolinazos, porque no hay aumento de impuestos y porque no se ha endeudado a nuestro país. Hoy se combate la corrupción y todo el mundo paga impuestos. Eso tenemos que defender”.

El PRI pide a Segob datos de fideicomiso

La diputada María Elena Serrano del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que informe sobre el destino de los recursos del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos.

A través de un punto de acuerdo, solicitó que la dependencia federal publique en su portal de internet, un informe sobre el pago de adeudos a Braceros Rurales de 1942 a 1964.

"Hoy en día no se sabe con certeza cuál es el adeudo exacto para cada persona, por lo que se requiere más investigaciones en torno al tema", criticó la diputada migrante.

“No hemos perdido el piso”: AMLO

A unas hora de que inicie su último año de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se le subió el poder. “Vamos a continuar trabajando para el pueblo, no se nos subió el poder, no hemos perdido el piso, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestro amo siempre será el pueblo de México”.

En las instalaciones de la Feria de Texcoco donde realizó una supervisión de los programas del Bienestar, el Presidente dijo que se va tranquilo porque quienes lo van a sustituir son mujeres y hombres con convicción y va a continuar la transformación del país. “Ya entregué el bastón del mando y en un año entregó la banda presidencial, pero me voy a ir muy tranquilo, porque quienes me van a sustituir van a ser mujeres y hombres con convicción”.