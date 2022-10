La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a proteger la unidad de Morena, esto luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció que daría a conocer un audio del senador morenista, Ricardo Monreal.

"Mi apoyo total a Layda, pero tiene razón el Presidente de que siempre hay que guardar la unidad de nuestro movimiento"

"Hay que proteger la unidad, Layda no sé si han leído el libro Insurrecta, cuenta la historia de Layda Sansores, la hizo el periodista Armando Estrop. Realmente la vida de Layda es de mucha valentía, ella en su momento estuvo en el PRI y defendió que no suba el IVA en tiempos de Zedillo", comentó.

En conferencia, la mandataria capitalina comentó que el Martes del Jaguar, programa de la Gobernadora Sansores, se ha convertido en un evento público y de información importante, por ello reconoció el trabajo de Layda, y es que recordó que la ahora Gobernadora de Campeche sufrió tres fraudes electorales, además que desde la tribuna se posicionó contra el incremento del IVA, hecho que redacta el libro "Insurrecta".

En tanto, Sheinbaum coincidió con el Presidente López Obrador de mantener siempre la unidad del movimiento, y por ello recordó que siempre se deben seguir los principios y valores de la Cuarta Transformación.

"Hay que cuidar la unidad de Morena, hay que seguir las dos cosas, siempre con prudencia y siguiendo principios y verdades. Mi apoyo total a Layda, pero tiene razón el Presidente de que siempre hay que guardar la unidad de nuestro movimiento. Nuestros principios, entre otros, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

Sobre el presupuesto testamento político del Presidente, la jefa de Gobierno dijo que la oposición está muy desesperada y que le apuestan a la división de Morena y de los partidos aliados, pero que se quedarán con las ganas.

Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador retó al periodista Carlos Loret de Mola a que si comprueba que su hijo Andrés Manuel López Beltrán aparece en su testamento político para que sea candidato a la Presidencia para 2030, mientras que para el 2024 sería Claudia Sheinbaum.

JM