Tras registrarse como candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Sheinbaum cerró filas con el Mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e hizo un llamado a consolidar y profundizar la autollamada cuarta transformación para “conquistar” el bienestar, la seguridad y felicidad de los habitantes.

En la explanada principal del INE, acompañada por simpatizantes y militantes de Morena, recordó que seis años atrás, en el mismo lugar, López Obrador llamó a transformar el país. “Estamos orgullosos de usted”, dijo.

Sheinbaum mencionó que promoverá la ciencia y va a seguir con proyectos estratégicos como el Tren Maya.

Al grito de “¡presidenta!”, Sheinbaum se registra ante el INE

Arropada al grito de “¡presidenta!”, Claudia Sheinbaum se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, la cual la integra Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista.

Durante el acto protocolario en el auditorio del INE, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el proceso interno fue democrático y transparente para que Sheinbaum encabece el segundo piso de la autollamada Cuarta Transformación.

“No está sola nuestra candidata, tiene el apoyo de la mayoría del pueblo de México”, aseguró Delgado.

Además, qué van por el carro completo para la siguiente elección, así como el llamado “Plan C”, “está trasformación ha dado la oportunidad de que por primera vez una mujer llegué a la Presidencia de la República”, dijo el líder del partido.

Tras registrase como candidata presidencial, Claudia Sheinbaum hizo un llamado para consolidar y profundizar la autollamada Cuarta Transformación de la vida pública de México.

Lo anterior para “conquistar” el bienestar, la seguridad y felicidad de los mexicanos.

En la explanada principal del INE, acompañada por cientos de simpatizantes y militantes de Morena, Sheinbaum recordó que hace seis años, en el mismo lugar que ella está, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a transformar el país, “estamos orgullosos de usted”.

No obstante, Sheinbaum adelantó que en el siguiente Gobierno no se someterá a ningún Gobierno extranjero; el combate contra la corrupción; habrá un Gobierno austero, tampoco habrá gasolinazos ni aumentos a las tarifas de luz.

“Nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México”, añadió que fortalecerá la seguridad sustantiva para las mujeres y acceso a la salud.

Sheinbaum mencionó que van a fortalecer sus esfuerzos para seguir con un verdadero estado de bienestar, y promoverá la ciencia y va a seguir con proyectos estratégicos como el Tren Maya.

También va a promover la soberanía energética y fortalecerá los proyectos para el medio ambiente, así como la soberanía alimentaria y no promoverá el maíz transgénico.

Sobre el tema de seguridad, Sheinbaum dijo que van a tener una estrategia para atender las causas y cero impunidad.

“No se trata de mano dura”, indicó la ex mandataria capitalina al indicar que van a fortalecer la Guardia Nacional.

Mientras que el Gabinete de Seguridad seguirá como se hace todos los días y además va a invitar al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que haya coordinación.

No obstante, Sheinbaum dijo que es más importante su registro, ya que es un día histórico ya que por primera vez en 200 años de México independiente una mujer llegará a la Presidencia.

“Sé que no llegaré sola, soy parte de un movimiento trascendente, somos herederos de los héroes que nos dieron patria (...) Hoy extendemos la mano y convocamos la mano para convocar a los diversos sectores...a emprender este camino juntos y juntas, para seguir con el camino trazado de la historia que no tiene marcha atrás”, dijo.

Acompañada de Mario Delgado, la candidata de "Sigamos Haciendo Historia" se registró ante el INE para registrarse para el proceso electoral vigente.

Los 15 principios de su proyecto de Gobierno

Durante su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se sumen a su proyecto de nación.

“Hago un amplio llamado al pueblo de México, a consolidar y profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública. Eso significa seguir construyendo un México todavía más justo, libre, fraterno y democrático para conquistar el derecho pleno, de todas y todos los mexicanos a su bienestar, seguridad y felicidad”, aseguró.

“Hoy con sinceridad les digo, que amo a mi patria y a amo a mi pueblo y vamos a seguir haciendo política con amor y no con odio, amo la vida digna que estamos dibujando juntos y juntas, y no voy a traicionar, estaré a la altura de las circunstancias, no solo no les voy a defraudar, sino que vamos a seguir haciendo de México, el mejor país del mundo”, señaló Sheinbaum.

Finalmente, expuso 15 principios que extenderá el próximo 1 de marzo en su arranque de campaña, pero que representan la forma en que será el segundo piso de la transformación, entre los que destacó:

Los 15 principios

Un Gobierno honesto.

División del poder político con el económico.

Austeridad y disciplina financiera.

Garantizar libertades.

Respeto a la diversidad política, cultural y sexual.

Igualdad sustantiva para mujeres.

Garantizar derechos del pueblo de México.

Promover desarrollo tecnológico.

Derechos culturales.

Consolidar proyectos estratégicos.

Soberanía energética.

Restauración del medio ambiente.

Soberanía alimentaria.

Fortalecer inversión privada y extranjera.

Fortalecer la seguridad pública.

Presidente tiene derecho a hablar de los salarios de periodistas: Jenaro Villamil

Jenaro Villamil, ex presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) -pero recién nombrado Encargado de despacho del SPR-, afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene derecho a hablar de los salarios de periodistas de la oposición en la “Mañanera”. Esta declaración la hizo en el programa de Canal Once “Largo Aliento”, conducido por Sabina Berman.

“¿Tiene el Presidente derecho a hablar del dinero que ganan los periodistas de la oposición, en la ‘Mañanera’?”, preguntó Berman.

“Por supuesto, como tienen ellos el derecho de hablar de lo que gana el Presidente. Creo que es un ejercicio de transparencia importante”, contestó Villamil.

“El problema es que se ofenden porque dicen que ‘esto es un ataque del Gobierno porque la “Mañanera” se hace con recursos públicos y nos cuesta a todos los mexicanos’. La “Mañanera” no cuesta ni 100 mil pesos diarios, por Dios. Es un costo mínimo. A lo que le tienen miedo es a la audiencia creciente que ha tenido la “Mañanera”. Ahí está el poder de la “Mañanera”, en las audiencias”, agregó el funcionario, quien detalló que la conferencia matutina del Presidente es vista por casi 10 millones de personas por día.

Con respecto a los señalamientos sobre que en los medios públicos se difunde propaganda del Gobierno, Villamil dijo que se trataba de una acusación “ad hominem (al hombre)” de los medios comerciales.

Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

