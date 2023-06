Ante la eventual salida de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López del Gabinete para participar en el proceso interno de Morena a la candidatura presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscará un reacomodo definitivo para que no haya más cambios en el resto de su sexenio.

El Mandatario dijo que todavía hay que esperar porque analiza con detalle quién relevará a los funcionarios, para que no se sienta su salida, que son todos del más alto nivel, sobre todo moral y político.

En conferencia de prensa, el Presidente de la República “chuleó” las cualidades de sus “corcholatas” presidenciales.

Señaló que el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal ha ayudado bastante en el proceso de las reformas constitucionales que se han hecho en su administración, como la pensión universal para adultos mayores o la creación de la Guardia Nacional.

“En el caso de la doctora Claudia, la eligió el pueblo, trabajó conmigo, fue secretaria del Medio Ambiente cuando fui jefe de Gobierno ha hecho buen trabajo como jefa de Gobierno aunque la señora Xóchitl del PAN diga que no”.

En el caso del canciller Marcelo Ebrard, quien presentará su renuncia el lunes próximo, destacó que las relaciones internacionales han estado muy bien manejadas sobre todo la relación con Estados Unidos, que no es sencilla sino compleja y es un buen negociador. “Nos tocó con Trump lo de las amenazas de imponer los aranceles, muy buen político y diplomático”.

Destacó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es su “hermano” a quien conoce desde hace años junto con su familia. “su papá era notario y era el único que aceptaba levantar un acta cuando estábamos en la oposición”.

“Voy a dejar el Senado”, Monreal

“Quiero cerrar bien mi ciclo en el Senado y lo cerré hoy”, afirmó Ricardo Monreal luego de su visita a Palacio Nacional donde le informó de su decisión al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre si ya pidió licencia al cargo, aclaró: “Lo cerré hoy con el Presidente como coordinador del grupo parlamentario y fue como decirle: Presidente voy a participar, voy a dejar el Senado, voy a pedir licencia, voy a dejar el liderazgo”.

“He ido a decirle que pienso participar en el proceso interno de Morena y que, por tanto, me voy a sujetar a las reglas que establezca Morena para poder participar, y que estaré a la espera del domingo”, apuntó en entrevista en el Senado.

Sin embargo, aclaró que será hasta el domingo cuando decidirá si participa o no en el proceso interno, pero ello dependerá el método de encuestas, porque el Consejo Nacional de Morena acuerda que sea una sola, no participará.

Reiteró que, si Morena es la única que hace la encuesta, “no voy a participar. Pero, en cambio, si hay una batería de encuestas que actúen como vinculantes o como encuestas espejo, cuando menos cuatro o cinco, sí voy a participar”.

Sobre su eventual sucesor en la coordinación de Morena en el Senado y la posibilidad de que sea Eduardo Ramírez, cercano a él, dijo que “No se sabe. Es decisión de los senadores y senadoras. Hay que hacerlo democrático. Es decir, abrirlo, que las senadoras y los senadores decidan”.

Dijo que de participar y que de no ganar la encuesta interna reconocerá al triunfador: “Si gana la doctora Claudia, le voy a levantar la mano a la doctora. Si gana Marcelo, le voy a levantar la mano a Marcelo. Y si gana Adán Augusto, también lo haré. Porque quiero que ellos tres, si yo gano, me levanten la mano”.

PRI culpa a MC de derrota electoral en Edomex

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, culpó a Movimiento Ciudadano (MC) por la derrota que tuvo la coalición Va Por México en el Estado de México.

En sus redes sociales señaló que el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, es responsable de que Alejandra del Moral no haya ganado la gubernatura, porque hizo una campaña en la que pidió a la sociedad no votar por el PRI.

“Seamos serios Dante, tú llamaste a no votar por el PRI, tú eres uno de los responsables de lo sucedido en el Estado de México. La realidad, querido Dante, es que sacaron 2% en la elección de Coahuila, no tienen registro, en el Estado de México, 0%”, refirió.

A pesar de que el coordinador de Movimiento Ciudadano rechazó sumarse a Va Por México, a invitación de los dirigentes del PAN, PRI y PRD, Moreira Valdez invitó a Dante Delgado a sentarse para discutir sobre la inseguridad en Jalisco o Nuevo León.

“Se te ha ofrecido sumarte a una gran coalición opositora, y no lo has querido hacer, porque prefieres tener un barquito a construir por el país. A ver si después nos echamos una cheve y hablamos de seguridad, y de porqué MC no ha realizado una autocrítica de lo que está pasando en los estados que gobierna, donde hay una gran inseguridad, donde el narco se pasea por las calles”, dijo.

Noroña pide licencia para competir por la Presidencia

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, solicitó licencia a su cargo para participar en el proceso de selección de candidato presidencial de Morena.

El legislador, anunció lo anterior en su cuenta de Twitter y compartió imagen del acuse de recibido, sin embargo, la licencia deberá aprobarse en sesión de la Comisión Permanente a realizarse la próxima semana.

“He decidido participar, en su momento, como precandidato en el proceso interno para elegir la candidatura a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Hacemos Historias formada por los Partidos, Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México”, puntualizó en la red social.

“Corcholatas” garantizan continuidad de la 4T: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que cualquiera que quede de los cuatro aspirantes que buscan la candidatura presidencial de Morena -el canciller Marcelo Ebrard; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), y el senador Ricardo Monreal- actuarán de manera responsable y garantizarán la “continuidad con cambio”.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que los cuatro aspirantes son “de primera” y que son gente preparada para ocupar la Presidencia de la República, por lo que se puede retirar tranquilamente a su quinta en Palenque, Chiapas.

“Los cuatro que han decidido participar son de primera. Estoy muy contento por eso, porque voy a entregar la estafeta a quien va a actuar, estoy seguro, de manera responsable y va a garantizar la continuidad con cambio. Sería muy preocupante que no tuviésemos cuadros, que no hubiese gente preparada para ocupar el cargo de Presidente, hombre o mujer, pero sí tenemos; entonces, me puedo ir a Palenque tranquilo, con mi conciencia tranquila, y ya se echó a andar este movimiento”.



Insiste en que no hay preferencia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha habido preferencia para alguno de los aspirantes, o que se “hayan cargado los dados” y que las cartas “no están marcadas” en el proceso para elegir al candidato presidencial de Morena para 2024.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa sobre las declaraciones del senador Ricardo Monreal de que no ha habido piso parejo, López Obrador aseguró que el proceso ha sido democrático y “es mandar muy lejos” al “tapado, el destapado, el dedazo, la cargada”, y las prácticas de fraude electoral como “el acarreo”, declaró en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

El Presidente mencionó en su conferencia mañanera que habrá continuidad en su proyecto político. EL UNIVERSAL

Voz del experto

Solangue Martínez/Maite Azuela/pablo becerra, columnistas

Sucesión es la obra emblemática del Presidente

Luego de que Morena acabara con el último bastión del PRI y por tanto el grupo político Atlacomulco al ganar las elecciones del Estado de México, AMLO dio el banderazo presidencial con una cena y movimientos entre las “corcholatas”; los aspirantes se alistan y entre renuncias y licencias para competir persiste la duda de si el Presidente se va a meter en la selección de su sucesor.

Después de un breve anuncio ante medios de comunicación, el canciller dio a conocer su renuncia para buscar la Presidencia siendo el abanderado de Morena, levantando reacciones y movilizando a las otras “corcholatas”.

La columnista Solange Martínez consideró que “Marcelo sí tiene la idea de que tiene posibilidades de ganar. La cantidad de renuncias que se han dado dentro de la Cancillería demuestran que creó toda una estructura dentro de la dependencia que ahora va a ser la estructura que va a estar apoyándolo en la campaña”.

“Al dar un paso al frente es un adelanto que Marcelo no va a estar contento o se va a quedar tranquilo de no quedar electo”, señaló la analista, quien prevé que el paso que dio Ebrard es clave para lo que se verá en los próximos meses.

Por su parte Maite Azuela enfatizó que los partidos satélites de Morena han dejado clara su postura. En el evento del Partido Verde en donde arroparon a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es muy clara la apuesta que tiene ese partido, así como la presencia de Fernández Noroña por parte del PT, consideró.

“Es la primera vez que Claudia Sheinbaum hace de líder, ella ha consolidado la relación que tiene con los gobernadores y ellos han apostado por ella”, sostuvo.

Mientras que Juan Pablo Becerra-Acosta cuestionó si realmente López Obrador no se va a meter. “El énfasis de la cena no fue la unidad, sino la prohibición, la advertencia de que una ruptura sería inaceptable”.

“El objetivo principal del Presidente es sin duda su sucesión. No hay ni obras del Gobierno tan relevantes”, declaró.

Menciona algunas preguntas que podrían aparecer en encuesta

A días de que se reúna el Consejo Nacional de Morena, donde se definirá la convocatoria para elegir la candidatura a la presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó una serie de preguntas que podrían estar en la encuesta que lleve a cabo el partido guinda.

Destacó en conferencia de prensa que la encuesta es un buen método que evita que “metan las manos”.

“¿Quién decide? No decide el Presidente, no decide el gobernador, no decide la cúpula dirigente del partido, mucho menos la oligarquía, los caciques; decide el ciudadano mediante una encuesta, va y se le pregunta al ciudadano:

“¿Conoces a fulano, mengano, zutano, perengano? Sí”.

“¿Qué opinión tienes de él o de ella? Buena opinión, mala, regular”.

“¿Está cercana al pueblo? Sí, no”.

“¿Es honesta o es honesto? Sí, no”.

“¿Honrado? Pueden contestar ‘honradón’”.

“Y luego, ya la más importante: ¿Te gustaría que fuese candidato? Sí, no”.

En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador destacó que la encuesta ha sido el método por el que se han decidido las candidaturas a gobernador por parte de Morena y que han ganado las elecciones.

“Así hemos decidido en el caso de gubernaturas. Por ejemplo, la maestra Delfina fue primero electa, seleccionada con una encuesta, participaron creo que dos o tres compañeros más, y ella ganó la encuesta.

“La gobernadora de Guerrero (Evelyn Salgado), lo mismo; la gobernadora de Colima (Indira Vizcaíno), el gobernador de Hidalgo (Julio Menchaca), el gobernador de Sinaloa (Rubén Rocha Moya), de Sonora (Alfonso Durazo), Tamaulipas (Américo Villarreal), de los recientes. Entonces, sí es un buen método, evita que metan las manos, que imponga”.

Morena

No tiene por qué haber rupturas en proceso interno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no tiene por qué haber rupturas en el proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato presidencial rumbo a 2024.

En conferencia de prensa, el Mandatario celebró que además de las “corcholatas” presidenciales de su partido estén interesados aspirantes del PT, como Gerardo Fernández Noroña, y el senador Manuel Velasco del PVEM.

El Presidente López Obrador destacó que lo más importante es que se acabó con “el dedazo”.

