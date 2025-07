Desde su posición como presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, la legisladora federal por Jalisco, del partido Morena, Mery Pozos, aseguró que se encuentra al frente de uno de los espacios más relevantes del Congreso, desde donde ha trabajado no solo para beneficiar a Jalisco, sino a todo México, por ejemplo, a partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde de hecho, nuestra Entidad tuvo un incremento presupuestal.

“Yo sí me atrevería a decir que sí es la más importante, pues nada más depende de esta comisión, que incluso no la tiene el Senado, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Y pues nada más de eso depende el que pueda ejecutar todas las políticas públicas, programas sociales, obra, de todo lo que tiene que hacer el Ejecutivo durante el año”, destacó la diputada.

La diputada resaltó que el PEF 2025 trajo consigo reasignaciones históricas que beneficiaron particularmente a Jalisco, el Estado que representa, logrando un monto adicional al inicialmente proyectado. “A Jalisco le fue muy bien, tuvo más de ocho mil millones de pesos de aumento en comparación con el presupuesto pasado. Reasignaciones súper importantes para reparación de caminos, caminos nuevos, que es una dolencia generalizada del País”, señaló.

Además del resultado presupuestal, destacó que su labor como presidenta de la Comisión recibió reconocimiento de legisladoras y legisladores de otros partidos. “Reconocieron el trabajo de tu servidora en cuanto a la conducción de los trabajos de esta comisión, porque hubo apertura, consenso, porque se nos escuchó. Eso ayudó muchísimo a despresurizar todo lo que pudiera ser un conflicto político en cuanto a la aprobación ya en el pleno”.

Sin embargo, destacó, el trabajo desde esta comisión no se limita al análisis y aprobación del presupuesto. “A la fecha son 79 asuntos los que se han turnado desde Mesa Directiva para su atención en esta comisión y tenemos 100% de atención. No tenemos ningún retraso, ningún rezago. En eso sí llevamos la delantera por cualquiera de las otras comisiones”, afirmó la diputada.

Pero también ha impulsado iniciativas propias. Hasta ahora ha presentado seis de manera formal, y adelantó que prepara otras más que considera fundamentales. “Estoy segura de que tengo muchas cosas positivas que informarle a la gente que me regaló su respaldo en el voto”, afirmó.

Entre las propuestas que ha impulsado destaca una reforma en materia de violencia digital, ahora agravada por el uso de inteligencia artificial. “Ya no es nada más aquellas fotos o videos que tú de repente tenías, sino ya las fabrican y eso no estaba legislado”, explicó. También subrayó la importancia de su iniciativa para permitir que las madres y padres elijan el orden de los apellidos al momento de registrar a sus hijas o hijos. “Esto ya sucede en algunas partes del país, pero no está generalizado. Por eso había que llevarlo a una ley general”.

En su agenda también figuran iniciativas en materia de diversidad sexual, una próxima ley de protección animal y otra propuesta para regular los seguros de gastos médicos mayores, específicamente por el encarecimiento que enfrentan las personas adultas mayores.

Funciones de quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Coordina el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos del país cada año.

Dictamina reformas y leyes fiscales, como impuestos, deuda pública y gasto federal.

Supervisa los asuntos legislativos turnados a la comisión en temas económicos.

Facilita el diálogo político entre partidos para lograr acuerdos en materia hacendaria.

Representa a la comisión ante otras instancias del Congreso y del Ejecutivo.

Garantiza transparencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos.

Sus seis propuestas presentadas

Proyecto para reformar la Ley General de Turismo en materia de prevención de incidentes delictivos en establecimientos hoteleros y de hospedaje: Tiene como objetivo que la Secretaría de Turismo (SECTUR) y los prestadores de servicios turísticos instrumenten políticas, protocolos y talleres de capacitación para el personal hotelero en temas de violencia de género, trata de personas y explotación infantil.

Proyecto para modificar el Código Penal Federal en materia de acoso sexual y hostigamiento sexual: Propone imponer penas de prisión y multa por hostigamiento sexual, con aumentos si se comete contra personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes o grupos discriminados, e incluye la destitución e inhabilitación para servidores públicos.

Proyecto para reformar el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de tipificación de violencia digital y mediática: Busca agregar la Inteligencia Artificial como método para generar violencia contra las mujeres.

Proyecto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda: Su objetivo es promover una vivienda digna y decorosa que sea sustentable, elaborada con materiales ecológicos y reciclables, y con tecnologías para el ahorro de agua y paneles solares. También busca incluir la transversalidad de género y considerar espacios para personas con discapacidad y adultos mayores.

Proyecto para reformar diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Esta iniciativa busca precisar que en las actas de nacimiento, el nombre y el orden de los dos apellidos se registrará por acuerdo de ambos padres, rigiendo ese orden en inscripciones posteriores, y cambiar “Distrito Federal” por “Ciudad de México”

Proyecto para reformar la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación: Busca incluir la diversidad sexual como categoría protegida frente a actos discriminatorios, complementando la referencia ya existente a las preferencias sexuales, para fortalecer la protección de los derechos de las poblaciones LGBTI+.

