Luego de darse a conocer la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, durante el mandato de Adán Augusto López, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que por parte del Gobierno de México no hay ninguna investigación contra el senador, y aclaró que ellos no protegen a nadie.

“No, no se ha iniciado de parte del gobierno, no se ha pedido ninguna investigación. Y que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona está siendo buscada y tiene una orden de aprehensión, y cómo fue este proceso”. Agregó sobre la investigación que se explicará “de manera transparente, sin problema”.

Sheinbaum aclaró que las investigaciones las hacen las fiscalías, “el Gobierno no coadyuva con la fiscalía en investigaciones, pero las fiscalías son quienes tiene la obligación de hacer la investigación”.

“Nosotros no protegemos a nadie, de parte nuestra no hay ninguna acusación, si la fiscalía tuviera algo, pues que investigue, pero es muy importante que se conozca cómo fue este proceso hasta acusar a esta persona, y ya lo pueden informar”, destacó.

Y es que la búsqueda del ex secretario de seguridad de Adán Augusto desató un choque entre los senadores de oposición y sus pares morenistas.

La bancada oficialista confía que el coordinador de Morena en el Senado rinda cuentas o acuda ante las autoridades en caso de ser llamado a declarar por el proceso contra Hernán Bermúdez Requena, señalado de ser el líder del grupo criminal La Barredora.

Amalia García Medina, senadora por Movimiento Ciudadana, expuso que el Gobierno federal y el de Tabasco tendrán que hacer un recuento y tendrán que tomarse medidas en los ámbitos que correspondan. “Yo creo que como figuras públicas debemos estar abiertos al escrutinio, por un lado y también a la rendición de cuentas”, dijo.

Argumentó que una “práctica permanente de quienes hemos estado en el servicio público es rendir cuentas”.

Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, fue cuestionado sobre la situación de Adán Augusto López y si debe dar explicaciones. “Me parece que las explicaciones las tienen que dar las autoridades judiciales, ellos tienen que explicar las circunstancias de este funcionario en particular. El hecho de que haya sido funcionario de una administración no implica que no haya podido engañar a todos”.

El Universal

“Falso”, que Hernán Bermúdez tenga una ficha roja de búsqueda: PRI

Al señalar que el Gobierno de Tabasco busca una cortina de humo para desviar la atención de los ciudadanos de la inseguridad y otros problemas, el diputado federal del PRI, Erubiel Alonso, afirmó que no hay ficha roja para la búsqueda y captura del ex secretario de seguridad, Hernán Bermúdez.

Aseguró que es falso lo declarado por el comandante de la 30 zona militar, Miguel Ángel Martínez López y que fue ratificado por el secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, de que se colaboraba con la Interpol ante la fuga del ex funcionario, primero a Panamá y luego a Brasil.

Refirió que, lo cierto es que, mientras ellos aseguran que, desde el 14 de febrero, se emitió la orden de aprehensión, en el portal de la Interpol su nombre no aparece.

“Estoy en condiciones para decirte que no tiene ninguna ficha roja de búsqueda en la página del Interpol. Yo pedí a mi grupo de asesores en la Cámara de Diputados que me lo confirmaran. Y el resultado es que no aparece el nombre en lista. Si no estás en la lista, no tienes ficha roja”, apuntó.

Bermúdez inició su carrera en los años noventa como director de Seguridad Pública de Tabasco, durante el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, donde coincidió con Adán Augusto López, entonces subsecretario de Gobierno.

Confirman demanda contra abogado de Ovidio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya interpuso una demanda por difamación contra el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, y aseguró que para ella “ya no es tema”.

Sheinbaum Pardo mencionó que la demanda la puso la Consejería Jurídica de Presidencia. “Se requiere autoridad moral y política para gobernar México, y estar a la altura de nuestro pueblo. Entonces, la certeza de esa autoridad; por mí habla mi historia, eso es lo primero. Lo segundo es; por cierto, que ya se puso la demanda la Consejería Jurídica”, comentó la Presidenta.

“¿Nos podría comentar algo sobre la denuncia ya presentada?”, se le preguntó. “Ya se lo dejo a la Consejería Jurídica. No es tema la verdad, para mí ya no es tema”, respondió.

El Universal

CT