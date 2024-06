La reforma constitucional al Poder Judicial, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, tiene el respaldo de tres de cada cuatro mexicanos, de acuerdo con los resultados de una encuesta impulsada por el partido oficial, Morena.

Entre los resultados del sondeo nacional, se destacó que el 80% de los ciudadanos “considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial”, contra 13% que opinó lo contrario. Además, siete de cada 10 personas afirmaron que los jueces deben ser elegidos “por el pueblo de México”.

“Nosotros ganamos la elección con el 59 por ciento. Más del 59% considera que es necesaria una reforma y más del 59% están de acuerdo con que haya una elección directa”, afirmó Sheinbaum Pardo al repasar la encuesta en rueda de prensa.

Añadió que este ejercicio se considerará en la discusión que la reforma tendrá en el Congreso de la Unión, con miras a aprobarla a partir del 1 de septiembre, cuando entre en funciones el nuevo Poder Legislativo con mayoría morenista, un mes antes de que el Presidente López Obrador acabe su sexenio.

Las preguntas sobre la reforma judicial fueron elaboradas por tres casas encuestadoras: María De las Heras, Enkoll y la Comisión de Encuestas de Morena. Cada una elaboró entre mil 200 y mil 450 entrevistas, que constaron de seis reactivos sobre el tema.

El sentido de las interrogantes, así como la metodología de la encuesta, fue criticado por miembros de la oposición como el ex candidato a la Presidencia, Jorge Máynez , de MC.

“Las decisiones de Estado, como reformar al Poder Judicial, no pueden tomarse con criterios y órganos partidistas. Si se quiere consultar a la sociedad, el Estado cuenta con el Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para hacerlo”.

La reforma judicial propone, entre otras cuestiones, que casi mil 700 cargos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo magistrados, consejeros electorales, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean elegidos por el voto popular, a partir de candidaturas seleccionadas previamente por los tres Poderes de la Unión: Presidente, Congreso de la Unión (con mayoría morenista) y Poder Judicial.

Actualmente, los cargos judiciales son nombrados por organismos como el Senado, que elige a los integrantes de la SCJN y del Tribunal Electoral; o el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene la facultad de nombrar a los magistrados de circuito y jueces de distrito.

La iniciativa, que pretende modificar la Constitución para lograr sus propósitos, ha provocado incertidumbre en los mercados y caídas en el valor del peso mexicano. Ayer el peso cerró en $18.46 por dólar, una ligera depreciación de 0.44% respecto al viernes.

Los organismos empresariales siguen manifestando temores y objeciones a estos cambios. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que su aprobación provocará un “daño irreparable” a la confianza de los inversionistas en colocar su dinero en el país, debido a que “restaría independencia” al Poder Judicial y debilitará el Estado de derecho.

“Ningún país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene un esquema de elección popular de jueces, magistrados y ministros”, enfatizó la agrupación.

Ahora la iniciativa se pondrá a discusión mediante parlamentos abiertos en el Congreso de la Unión. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, adelantó que se efectuarán bajo un esquema similar a los Foros de Diálogo Nacional celebrados en febrero para debatir las reformas del “Plan C” de López Obrador, con el fin de integrar un dictamen con los puntos de vista de quienes serán afectados por la reforma, por ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial.

EL INFORMADOR/ L. Martínez

Encuestados consideran que sí debe haber una reforma

Tras realizarse tres encuestas ciudadanas sobre el desempeño del Poder Judicial, la virtual ganadora de la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, en promedio, el 59% de los encuestados consideran que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por el voto popular y que debe haber una reforma al Poder Judicial.

Claudia detalló que las empresas encuestadoras fueron De las Heras y Enkoll, así como el partido Morena, y en promedio se realizaron mil 200 entrevistas cara a cara este fin de semana.

“Son más personas o porcentaje de personas que están de acuerdo, más del 59% considera que haya una reforma y una elección directa, estás encuestas son información y no tienen otro objetivo que información, este es el resultado y ya se van a subir algunas de las plataformas; es información para ser considerada pues en esta discusión que se va a abrir en estos días”, indicó Sheinbaum.

“Las personas que votaron por nosotros, pero es todavía más de las personas que votaron por nosotros, que reconocen (de acuerdo con la encuesta) la importancia de una reforma al Poder Judicial, un porcentaje muy alto de considerar que hay corrupción en el Poder Judicial y un porcentaje muy alto también de considerar la elección directa como una forma viable de elegir a los magistrados, ministros y asociados”, señaló.

Las preguntas

Los resultados fueron los siguientes en la pregunta ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La Comisión de Encuestas de Morena reportó que el 75% estuvieron de acuerdo por la elección del pueblo; 18% que sea la Cámara de Senadores, y 7% no contestó.

De las Heras reportó que el 68% estuvieron de acuerdo por la elección del pueblo; 25% que sea la Cámara de Senadores, y 7% no contestó.

Enkoll reportó que el 75% estuvieron de acuerdo por la elección del pueblo; 21% que sea la Cámara de Senadores, y 4% no contestó.

En la pregunta: Por lo que sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? La Comisión de Encuestas de Morena reportó que el 81% dijo sí; 12% que no, y 7% no contestó.

De las Heras reportó que el 77% de los encuestados estuvieron de acuerdo por la elección del pueblo; 14% que sea la Cámara de Senadores, y 9% no contestó.

Enkoll reportó que el 83% estuvieron de acuerdo por la elección del pueblo; 13% que sea la Cámara de Senadores, y 4% no contestó.

Cuestionada si no le preocupa la caída del peso ante la presentación de la encuesta para la reforma al Poder Judicial, Claudia Sheinbaum dijo que no debe preocupar, y que mañana, ante una reunión con empresarios, va a presentar un programa para inversiones.

El Universal

La virtual ganadora de la Presidencia anunció los resultados. EL UNIVERSAL

Entra en vigor la Ley de Amparo, anuncia Segob

El pasado 15 de junio, entró en vigor la Ley de Amparo. La Secretaría de Gobernación añadió en su post: “Un paso necesario hacia una justicia más equitativa y transparente en nuestro país”.

“Con esta ley, el Poder Judicial ya no podrá suspender con efectos generales leyes aprobadas por el Poder Legislativo y permitirá garantizar el respeto irrestricto a la autonomía de los Poderes de la Unión. Celebramos su aprobación en beneficio de la voluntad popular”, indica la publicación.

Puede tener riesgos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que la reforma al Poder Judicial debe contemplar protección para jueces, ministros y magistrados, para que no impere la ley de plata y plomo, y la delincuencia de cuello blanco.

“Cuando la delincuencia se dé cuenta que no hay posibilidad de corromper a jueces, magistrados y ministros, van a tener que aceptar, pero de todas maneras protección para que no aplique aquello de plata y plomo”, dijo López Obrador.

El Presidente reconoció que la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros puede tener riesgos, pero es mucho mejor que la ciudadanía elija a sus autoridades judiciales.

Controversia política

“Las decisiones de Estado, como reformar al Poder Judicial, no pueden tomarse con criterios y órganos partidistas. Si se quiere consultar a la sociedad, el Estado cuenta con el Instituto Nacional Electoral e incluso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para hacerlo”

Jorge Máynez, ex candidato a la Presidencia de la República.

“Existe la voluntad política de que se amplíe este diálogo, y nosotros ajustándonos al proceso legislativo, lo hemos aceptado, lo respaldamos y vamos a impulsar estos diálogos nacionales, con una participación bicameral, en la que estarán los senadores y diputados de esta legislatura”

Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

"En @AccionNacional, creemos que un método viable para la selección de jueces y magistrados es asegurarnos completamente de que los aspirantes posean todas las capacidades técnicas necesarias”

Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.

“Vamos a actuar con congruencia frente a nuestros electores, vamos a actuar con total apego a la voluntad popular, pero al escuchar la opinión de distintos sectores, incluyendo al Poder Judicial y sus trabajadores, podemos enriquecer y mejorar estas iniciativas”

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República.

“Clara y tajantemente les decimos que no vamos a contribuir para dar esa mayoría calificada que tanto quiere Morena para cambiar la Constitución a su modo. Con nuestros senadores seguiremos caminando juntos”

Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática.

CT