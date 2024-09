Con la conclusión del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su gestión ha dejado un legado que ha generado tanto elogios como críticas. Entre sus mayores logros se encuentran los programas sociales, que han tenido un impacto significativo en la población vulnerable, así como el incremento al salario mínimo. Sin embargo, los problemas en seguridad y salud también han ocupado un lugar destacado, con resultados cuestionados por varios sectores de la sociedad.

Uno de los avances más importantes del sexenio fue la implementación de programas sociales enfocados en los sectores más desprotegidos. Entre los principales beneficiarios de estos apoyos se encuentran los adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad, madres jefas de familia y estudiantes de nivel básico y superior.

El Presidente destacó en su último Informe de Gobierno que, gracias a estas iniciativas, 9.5 millones de mexicanos lograron salir de la pobreza. No obstante, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó un panorama más complejo, señalando que si bien la pobreza general disminuyó, la pobreza extrema aumentó, afectando a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022, en comparación con 8.7 millones al inicio de su Gobierno.

Azucena Rojas Parra, decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, considera que estos programas han sido cruciales para mejorar el poder adquisitivo de los sectores vulnerables. “Estos apoyos colocaron recursos en manos de quienes más lo necesitaban”, afirmó.

Sin embargo, Nora Ampudia, investigadora de la Universidad Panamericana, critica que los apoyos sociales no han sido focalizados adecuadamente.

Otro punto positivo impulsado por Andrés Manuel López Obrador fue el incremento al salario mínimo, que pasó de 88 pesos diarios al inicio de su Gobierno, a 249 desde el pasado 1 de enero. Esto, para Ampudia y Rojas Parra, significa que ha mejorado el poder adquisitivo de los mexicanos, permitiendo enfrentar de una mejor manera los aumentos inflacionarios.

No obstante, el tema de la seguridad fue uno de los mayores retos de este sexenio. López Obrador promovió la política de “Abrazos, no balazos”, que buscaba reducir la violencia sin recurrir a la confrontación directa con los grupos criminales. Pero los resultados no reflejaron el éxito esperado. Durante su administración, los homicidios alcanzaron cifras preocupantes, con cerca de 200 mil asesinatos en todo el país.

Otro aspecto polémico de su administración fue la reforma al sistema de salud. La eliminación del Seguro Popular y su reemplazo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) fue criticado por su ineficiencia y falta de organización. Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la desaparición del Seguro Popular dejó a cerca de 20 millones de personas sin acceso a servicios médicos gratuitos. Además, el desabasto de medicamentos, particularmente para enfermedades graves como el cáncer, afectó profundamente a miles de familias.

Raúl Pérez Gómez, ex director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, señaló que la eliminación del Seguro Popular fue un error, argumentando que el nuevo sistema no ha logrado cubrir las necesidades de atención médica de la población.

En general, persisten preocupaciones críticas en temas de seguridad y salud que requieren atención inmediata y efectiva.

Las desapariciones y deuda pública, entre los problemas que deja AMLO

A medida que se acerca el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el país enfrenta desafíos significativos en varios frentes, particularmente en materia de desapariciones, deuda pública y el aumento del precio de las gasolinas. Estos temas han sido objeto de críticas, en medio de un panorama de seguridad y económico complejo.

En el ámbito de las desapariciones, la estrategia del Gobierno ha demostrado ser ineficaz. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al cierre de este sexenio se reportan 115 mil 532 personas desaparecidas, de las cuales 51 mil 673 corresponden a la administración actual. Esta cifra supera las 35,305 desapariciones registradas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Marcos del Rosario, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), opina que la falta de reconocimiento del problema ha sido un obstáculo significativo.

“Andrés Manuel nunca quiso enfrentar la situación de manera efectiva, siempre atribuyendo los problemas a administraciones anteriores. La violencia, incluida la extorsión y el cobro de piso, ha aumentado, pero no hay cifras oficiales que lo respalden. La estrategia de culpar al pasado ha desviado la atención de la grave situación actual”, comenta.

Francisco Aceves, coordinador del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara (UdeG), también critica la ineficacia de la política de seguridad. “La violencia ha aumentado, y la Guardia Nacional, en lugar de estabilizar la situación, parece haber consolidado el crimen organizado, que se expande territorialmente y confronta al Estado de manera directa”, señala.

La cifra de homicidios diarios sigue siendo alarmante, alcanzando un promedio de 80.

En cuanto a la economía, la deuda pública se ha convertido en un tema crítico. Al finalizar el sexenio, la deuda pública neta del Gobierno Federal se cuantificó en 14.1 billones de pesos, una cifra superior a los 10.83 billones de pesos que dejó Enrique Peña Nieto al final de su mandato. Se estima que, al cierre de 2024, la deuda de López Obrador será alrededor de seis billones más alta que la heredada por su predecesor.

Nora Ampudia, profesora investigadora en materia económica de la Universidad Panamericana, advierte sobre el riesgo que conlleva la renegociación de la deuda. “Andrés Manuel transformó la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo a tasas de interés más altas. Esto podría estallar en el futuro, afectando a quien asuma la presidencia después de Claudia Sheinbaum”, explica.

Añade que la renegociación reduce el espacio fiscal, limitando la capacidad del próximo gobierno para realizar inversiones públicas que podrían revitalizar la economía.

Azucena Rojas Parra, decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, añade que esta situación dejará al próximo Gobierno con poco margen para implementar proyectos que beneficien a la población. “Esto limita la posibilidad de hacer inversiones necesarias en infraestructura, lo que a su vez afecta la productividad y el crecimiento económico del país”, señala.

Por último, el incremento en los precios de la gasolina se ha convertido en otra preocupación. Según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio promedio de la gasolina regular era de 19.29 pesos por litro al inicio del mandato de AMLO. Hoy el costo es mayor a los 24 pesos.

Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum encabezaron la ceremonia de entrega del Tren Maya, en el último día de la gira conjunta. EL UNIVERSAL

El Presidente agradece a las Fuerzas Armadas en su último evento

A un día de dejar el cargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó un mensaje especial a las Fuerzas Armadas, y a la suerte que lo acompañó en “la odisea” de servir a los mexicanos.

Al encabezar la ceremonia de cierre del proyecto del Tren Maya, con la entrega de la estación Chetumal junto a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, López Obrador repitió que no se equivocó en nombrar al general Luis Cresencio Sandoval como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y le agradeció de manera “muy especial”.

“No me equivoqué en nombrar a Sandoval porque ha apoyado para garantizar la paz y el progreso”, expresó el Presidente en su último evento público, a unas horas de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

“Es un buen ciudadano, termina como un buen servidor público”, dijo sobre el secretario de Defensa.

“Aquí concluye nuestra tarea y en dos días vamos a entregar el encargo de Presidenta de México a Claudia Sheinbaum”, a quien calificó como “extraordinaria” .

Son muy importantes las decisiones que se toman al ocupar un encargo, comentó. “La suerte me ha acompañado en esta odisea que es servir al pueblo de México, por el creador, por los aluxes, por la vida, pero he tenido suerte”.

Con un agradecimiento a su gabinete y con la ausencia del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, el Presidente también agradeció a los gobernadores de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo por el apoyo para la construcción del Tren Maya.

Confesó que le dolió mucho que hace unos días, para evitar enfrentamientos entre la delincuencia organizada en Sinaloa, se hizo daño a militares y fallecieron tres.

Aseguró que antes el Sur estaba en el abandono, por lo que se necesitaba la construcción del Tren Maya.

“Andrés Manuel deja un país peor”, afirma el cardenal Francisco Robles

El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, aseguró ayer que el todavía Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deja “un país peor” que el que recibió en 2018.

“El Presidente saliente recibió un país, sí, en condiciones difíciles, en condiciones serias, por eso el pueblo otra vez depositó su esperanza en él. Se encontró con un país en situaciones difíciles, pero yo tengo la impresión y la opinión de que deja un país peor de como se lo encontró. La historia dirá, los analistas dirán, pero la impresión en general para mí es esa”, sostuvo.

El arzobispo dijo que se perciben rezagos en materia de salud, educación, seguridad, en las instituciones y el respeto a la ley.

“En todo eso hay un cambio, no para mejor, tristemente, desde mi punto de vista”, añadió.

El cardenal de Guadalajara confió en que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haga un buen trabajo y que mire por el México que no es parte de su grupo político.

En rueda de prensa dominical también pidió a las próximas autoridades municipales honestidad y trabajo.

“Yo creo que la comunidad espera siempre que sus gobernantes estén a la altura de sus necesidades, que vivan cada comunidad, que sean honestos, que sean servidores de todos, que sean sensibles a las necesidades y que sirvan, y eviten dar la impresión de que llegan a un puesto para servirse de él, que tomen conciencia de que el pueblo los eligió con la capacidad de servir a todos y sus necesidades”, dijo.

Añadió que es necesario que los servidores públicos cumplan con sus responsabilidades de acuerdo a las necesidades de cada municipio.

El arzobispo de Guadalajara llamó a las nuevas autoridades municipales y federales a estar a la altura de las necesidades de la gente y servir con honestidad. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Incrementó la recaudación

En los últimos años, el Gobierno ha logrado un incremento en la recaudación de impuestos, gracias a su estrategia de cobrar a los grandes contribuyentes que tienen deudas. Este tema ha generado diferentes opiniones entre los especialistas en economía.

De acuerdo con datos oficiales del Sistema de Administración Tributaria (SAT), hasta agosto de este año, se recaudaron 3.5 billones de pesos. Esto significa que hay un aumento de 2.3 billones de pesos en comparación con el sexenio anterior. Este crecimiento se ha logrado, en gran parte, gracias a las auditorías realizadas a los grandes contribuyentes. Según el SAT, estas auditorías han generado un total de un billón 426 mil 725 millones de pesos. Por otro lado, las auditorías a pequeños y medianos contribuyentes sumaron un billón 87 mil 476 millones de pesos.

Nora Ampudia, profesora e investigadora en materia económica de la Universidad Panamericana, comentó que es positivo que el Gobierno haya logrado aumentar sus ingresos a través de esta estrategia fiscal. Sin embargo, advirtió que esta política funcionará solo una vez a estos niveles. Esto significa que, después de cobrar las grandes deudas, es poco probable que se logren cifras tan altas de recaudación nuevamente.

Ampudia explicó que el objetivo debe ser mantener el cobro de impuestos de manera constante, evitando que las personas y empresas evadan sus obligaciones fiscales. Esto permitirá que el Gobierno tenga un ingreso estable que le sirva como colchón para impulsar las estrategias que planea llevar a cabo la próxima administración de Claudia Sheinbaum. Aunque es poco probable que se alcancen niveles de recaudación como los actuales, es importante seguir en este camino.

Por su parte, Azucena Rojas Parra, decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, ve el aumento en la recaudación como algo positivo. Según ella, un ingreso mayor para el Gobierno Federal puede ser clave para fomentar la inversión pública. Esto significa que el gobierno podrá usar esos recursos para desarrollar proyectos sin necesidad de aumentar la deuda del país.

Las 20 iniciativas de reformas propuestas por el Presidente

1. Reconocer a los pueblos, comunidades indígenas y pueblos afromexicanos como sujetos de derechos.

2. Reafirmar el derecho a la pensión a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Lo mismo para personas con discapacidad.

3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres.

4. Garantizar atención médica integral gratuita.

5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.

6. Prohibir el maltrato animal.

7. Prohibir el maíz transgénico y el fracking, y no otorgar concesiones mineras a cielo abierto.

8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo dar concesiones para uso doméstico.

9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Analizar el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y el delito fiscal de la delincuencia de cuello blanco.

10. No permitir el aumento al salario mínimo, menor a la inflación anual.

11. El salario mínimo para maestros, policías, marinos y no podrá ser menor al que reciben los trabajadores al IMSS.

12. Plantea revertir reformas de pensiones y propone un fondo semilla que se irá incrementando poco a poco.

13. Garantizar el derecho a la educación y el trabajo.

14. Los campesinos contarán con un jornal seguro y permanente.

15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionadas con Ernesto Zedillo. El Estado está obligado a garantizar el derecho a los servicios de internet, con empresa pública o mediante concesiones. Se le devolverá a la CFE su carácter de empresa pública y estratégica, agrega.

16. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de gastos destinados a campañas y partidos políticos. Disminuir regidores, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar a los plurinominales.

17. Apunta que magistrados y consejeros de organismos electorales deberán ser electos por los ciudadanos. Menciona una reducción al 30% para que las consultas sean vinculantes.

18. Que la Guardia Nacional pase a la Sedena.

19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana.

20. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos, “supuestamente autónomos del pueblo” creados en el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público.

