El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que se reunirá este lunes con Claudia Sheinbaum una vez que reciba su constancia legal como mandataria electa mañana.

Entre los temas que abordarán están las labores de transición para el Gobierno que comienza el 1 de octubre y posibles giras a regiones del país para supervisar las obras construidas durante el actual mandato de López Obrador (2018-2024).

También se prevé que dialoguen de las 18 reformas constitucionales (“Plan C”) que presentó López Obrador el 5 de febrero pasado y que, una vez que se configure el nuevo Congreso el 1 de septiembre, podrían aprobarse porque la alianza morenista podría conseguir la mayoría calificada, de dos tercios, necesaria para modificar la Carta Magna.

“Va a ser una reunión, vamos a platicar, y seguramente ella les va a informar a ustedes, pero es un encuentro para platicar, ponernos de acuerdo para la transición y ella ya les informaría. Yo la voy a invitar a comer”, declaró el Mandatario.

Sheinbaum obtuvo un récord de más de 35.9 millones de votos, el 59.75% del total y más de 30 puntos por encima de su rival más cercana, la opositora Xóchitl Gálvez, quien recibió el 27.45%, según reveló el jueves el cómputo definitivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Pero los conteos oficiales del INE, que también definirán la mayoría de la Cámara de Diputados y el Senado, terminan el sábado, por lo que Sheinbaum recibiría apenas el domingo la constancia que la acredita como presidenta electa, con lo que podrá comenzar la transición.

“Nos vamos a encontrar formalmente, vamos a platicar sobre la transición y es probable, si ella así lo decide, que informe, ya sea de manera directa con ustedes, aquí (en el Palacio Nacional) si lo desea, en su casa de campaña o mediante un video”, apuntó.

En otro tema, López Obrador aseguró que con los ahorros de su Gobierno se pagarán los gastos que genere el proceso de transición.

“Como ya no permitimos la corrupción, y hay un Gobierno austero, siempre hay ahorros”, dijo.

Descarta gobernar mediante sus hijos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió que al dejar el cargo no seguirá influyendo en la política a través de sus hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, aunque aseguró que ellos son libres de participar en la política.

“Ellos son libres, si deciden seguir participando lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo y no voy a tener representante”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante mexicano reiteró su promesa de que, tras concluir su mandato el próximo 1 de octubre, terminará su papel en la política nacional.

“Yo ya termino y lo que va a haber hacia adelante es la continuación, con los cambios que naturalmente se van a producir, de la transformación que iniciamos millones de mexicanos”, expuso.

Asimismo, dijo que tras dejar la Presidencia no quiere que su nombre se coloque en calles ni tampoco que se levante algún monumento en su honor.

“Nada de eso, tampoco. Yo no voy a conferencias, no acepto ninguna invitación a ningún tipo de actos públicos o políticos”, enfatizó López Obrador.

Sin embargo, dejó entrever que sólo estaría presente en la vida política del país si lo solicita la futura presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Sólo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir”, aseveró.

El Mandatario aprovechó la ocasión también para revelar que les pidió a sus hijos aclarar “las calumnias” de las que han sido víctima durante su gestión (2018-2024) y de las que habían evitado pronunciarse en todo este tiempo.

“Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo y, como son honrados, porque así fueron educados por la finada mamá y el papá, van a sacar un documento, se los sugerí. No sé (cuándo), ya, pero les dije: no dejen nada pendiente y aguanten, aguanten”, expuso.

Los hijos de AMLO han estado envueltos en diversas polémicas. Con base en investigaciones periodísticas, están acusados de presunta corrupción y de favorecer a sus amigos con contratos públicos en Petróleos Mexicanos (Pemex), programas sociales y obras públicas.

Perfilan una mayor apertura al mundo

La futura presidenta, Claudia Sheinbaum, dedicó la primera semana tras su triunfo en las elecciones a hablar con líderes internacionales de todo el espectro ideológico, con lo que perfila mayor apertura al mundo que el actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien solo viajó siete veces al extranjero en sus seis años de mandato.

Sheinbaum, quien mañana recibirá su constancia de presidenta electa, habló con presidentes como Joe Biden, de Estados Unidos, y Pedro Sánchez, de España, así como con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

También ha hablado con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, y ha recibido felicitaciones de los presidentes de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Por ello, se espera que “exista una coherencia en la política exterior y sobre todo en esta idea de fortalecer el papel de México a nivel regional e internacional”, expone José Joel Peña, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Porque claramente hemos estado en un sexenio en el que ha predominado el aislacionismo y sólo se le ha dado prioridad en momentos muy específicos a la relación con Centroamérica y, sobre todo, con Sudamérica”, apuntó el experto en política exterior.

Revelan contenido de mensaje del Presidente a la candidata

La virtual ganadora de la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, confesó que cuando recibió el mensaje de texto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 29 de mayo, se le llenaron los ojos de lágrimas por el reconocimiento del hombre al que siempre ha admirado, ya que aseguró que lo admira “como un gran dirigente y como gran Presidente”.

Cabe mencionar que López Obrador reveló el mensaje de texto que le envió a Claudia Sheinbaum el miércoles 29 de mayo, en el cierre de su campaña.

“Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos”, fue el mensaje del Mandatario federal a Sheinbaum.

Presidenta de los Diputados felicita a la primera mandataria electa del país

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, felicitó a Claudia Sheinbaum por ser la primera mandataria electa del país.

“Reciba usted una cordial felicitación por tan importante logro que significa que, por primera vez, una mujer habrá de encabezar el Poder Ejecutivo Federal”, escribió en una carta que le hizo llegar la legisladora a Sheinbaum Pardo.

Guerra le pidió honrar la Constitución mexicana.

“Tengo la certeza de que usted habrá de honrar el espíritu republicano y democrático inscrito en nuestra Constitución y que impulsará el progreso de México con políticas públicas que permitan alcanzar bienestar para todos”, refirió.

Reciben votos del extranjero

En medio de un operativo de seguridad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió los paquetes electorales del voto en el extranjero para la Presidencia de la República. Los paquetes contienen las actas de escrutinio y el informe circunstanciado de la votación emitida por 184 mil 236 mexicanos en el extranjero. Los paquetes incluyen 32 actas de escrutinio, una por cada Estado.

Celebran triunfos de Morena

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró el triunfo del Partido en 27 congresos locales. Morena y sus partidos aliados serán mayoría en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

