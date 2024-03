“Vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar”, aseguró la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, al presentar sus propuestas para el sector, entre ellas la digitalización de trámites, con el programa “Salud Casa por Casa” para la atención domiciliaria, y que Birmex seguirá con la compra y almacenamiento de medicamentos.

En compañía de David Kershenobich, coordinador de los foros por la transformación en el tema de salud, Claudia Sheinbaum aseguró que tienen al mejor equipo en la definición de la política de salubridad, ya que se pone al centro a las personas y particularmente a “los que menos tienen, y los que más sufren en la prevención y atención de la salud”.

“Vamos a tomar el sistema como se queda ahora, con sus avances, y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar, la salud es uno de los elementos centrales en la política del próximo sexenio”, propuso Claudia Sheinbaum.

“Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho, no es una mercancía, no es un privilegio. No sé trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud o del viejo seguro popular, que no solamente no resolvió los problemas sino enormes corrupciones en distintas Entidades de la República”, explicó Sheinbaum.

En el Museo Interactivo de Economía (MIDE), dónde estuvo la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, David Kershenobich hizo una presentación de las propuestas que impulsará Claudia Sheinbaum en caso de ganar las elecciones del 2 de junio, entre ellas se destaca que la Secretaría de Salud será responsable de las actividades normativas y regulatorias, en concordancia con el Consejo de Salubridad General, quien elaborará los catálogos de medicamentos esenciales y no esenciales.

El Universal

El INE ordena bajar o modificar siete “Las Mañaneras” de AMLO

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó modificar o eliminar siete conferencias matutinas en las que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó pronunciamientos vinculados a las elecciones, así como la difusión de propaganda gubernamental.

El Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática presentaron tres quejas contra el Presidente, en las que resultaron procedentes las medidas cautelares, por lo que tendrá un plazo de seis horas para hacer las modificaciones. “Las Mañaneras” denunciadas son las del 6, 7, 8 y 9 de enero, así como las del 2 de febrero, 4 y 6 de marzo.

Revelan la verdad detrás del “jaloneo” en inicio de campaña

Claudia Sheinbaum compartió en su canal de YouTube una plática con la aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con quien protagonizó un episodio polémico en redes sociales, luego de que, durante su arranque de campaña en el Zócalo, ambas mantuvieran un “forcejeo” ante los cientos de asistentes.

Ambas morenistas aceptaron que existió una especie de disputa, pero no se trató de un acto de “enemistad”, sino que se trató de una diferencia respecto a la pose que querían mantener para aparecer en la fotografía del recuerdo.

