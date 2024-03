Ante el descarrilamiento del Tren Maya, la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, descartó que el hecho tenga una afectación a su campaña electoral.

No obstante, pidió una investigación al equipo de la oposición ya que se encuentran colaboradores de García Luna y Felipe Calderón por todas partes.

“No creo que nos impacte en la campaña, ya el Presidente dijo que se va a investigar si fue un error humano o algún dolón, y confiamos en la investigación que se va a hacer y hay que esperar el resultado, pero no considero que vaya a haber una afección a nuestra campaña”, señaló en conferencia de prensa.

A pregunta expresa sobre que su adversaria Xóchitl Gálvez ya había interpuesto una denuncia para que se presenten casos de corrupción en la obra estrategia de la autollamada Cuarta Transformación, y que si es necesaria que haya una investigación “seria” por parte de la Fiscalía General de la República, Sheinbaum respondió que cualquier denuncia debe ser investigada, pero pidió investigar al equipo de la oposición.

“Cualquier denuncia que se presente tiene que ser investigada, pero el tema aquí es que llama mucho la atención que en una obra estratégica como está se pide esta investigación. ¿Por qué no piden la investigación de García Luna y de Calderón? Sería muy bueno. Por ahí están en el equipo del frente todo el equipo de Calderón y García Luna. Sería muy bueno que se pidiera esa investigación”, refirió Claudia.

Sobre el tema de seguridad, Sheinbaum aseguró que tiene la certeza de que, una vez en el Gobierno, va a disminuir la inseguridad en el país.

Por otra parte, señaló que, si la oposición llega al Gobierno echaría para atrás la pensión de los adultos mayores, si no es que todo lo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO acusa al INE de actuar como la Inquisición

Luego que ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó modificar o eliminar siete “Mañaneras” en las que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó pronunciamientos vinculados a las elecciones, así como la difusión de propaganda gubernamental, el Mandatario federal acusó al órgano electoral de estar “muy estrictos” y “están como la Inquisición”.

Manuel López San Martín responde a Mario Delgado

Ayer el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que presentó una queja ante el INE en contra del moderador uno del primer debate presidencial, ya que pide la remoción del periodista Manuel López San Martín, con el argumento de que en sus opiniones como comunicador ha sido imparciales.

El conductor de televisión expresó mediante su cuenta de X que escuchó las palabras de Mario Delgado: “mi trabajo periodístico es público y él sabe que no se sostienen sus señalamientos, pero no se preocupe, que el debate no es entre un dirigente de partido y un periodista: el debate debe ser entre candidaturas, con las reglas acordadas y en el marco de lo que dice la ley y se aprobó en el INE”.

