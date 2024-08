La presidenta electa de México, Claudia Sheibaum, dijo ayer a empresarios que “no hay que tener preocupación” del nuevo Gobierno luego de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió evitar la “sobrerrepresentación” en el Congreso.

“Hay que cumplir con la ley, no tener preocupación de este nuevo sistema en nuestro país, al contrario, darle la bienvenida a la democracia y seguir trabajando juntos. Eso no impide que sigamos trabajando en aquello que es para el bien de México”, dijo durante una conferencia de prensa.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023) se refirió así al posicionamiento del CCE. Morena y sus aliados además del triunfo presidencial ganaron el 2 de junio 256 diputaciones de 300 que se eligen por voto directo y 62 senadurías de 96, pero el INE aún debe repartir los 200 diputados y 32 senadores por representación proporcional.

La Constitución establece en el artículo 54 que “un partido político” no puede tener una representación en el Congreso “que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional”, pero la oposición pide considerar en este cálculo a la coalición entera de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM).

Ante la petición del CCE, Sheinbaum garantizó que va a continuar el Estado de derecho, que habrá leyes y se cumplirán como en “cualquier país democrático”.

Asimismo, dijo que no se pondrán en juego las inversiones. “Claro que México requiere a los empresarios nacionales y que habrá cosas en las que no estemos de acuerdo y habrá cosas en las que sí estemos de acuerdo y hay que poner las cosas en las que sí estamos de acuerdo para seguir trabajando”, apuntó.

Sheinbaum argumentó que Morena y sus aliados no tendrán “sobrerrepresentación” en el Congreso, como denuncia la oposición.

Explicó fórmulas matemáticas que demuestran que el reparto de diputados federales de representación proporcional, conforme a las elecciones de junio pasado, es equitativo y de acuerdo a la ley. “A todos aquellos que piden que el Instituto Electoral haga algo distinto a la ley, no se puede, porque la ley es clarísima. Esto se llama estado de Derecho, cumplir con la ley”, afirmó.

El llamado del CCE

La voluntad de los electores en las elecciones del pasado 2 de junio debe preservarse en la asignación de las diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados respetando el equilibrio democrático, “mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución”, indicó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el comunicado por el que la presidenta electa respondió.

“Lo que está en juego en esta decisión es la preservación de los equilibrios democráticos, el respeto del voto popular y, por ende, la representación política del país. Ese es el espíritu que, desde nuestra perspectiva, debe prevalecer de cara a la asignación y a los topes de sobrerrepresentación”, explicó la cúpula empresarial de México, entre otros señalamientos que fueron contestados.

Arremete AMLO contra la postura de los empresarios

En tono molesto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió en contra del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al que calificó de “estar descarándose y definiéndose por la corrupción”, tras haber llamado a las autoridades electorales a realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación “sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano”.

En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que el llamado del CCE no es por el tema de la representación proporcional, sino porque no quieren que el pueblo elija a los jueces y a los ministros; es decir, que se apruebe la reforma al Poder Judicial. Acusó que este organismo empresarial pide violar la Constitución y querer un “estado de chueco”.

Voz del experto

Alexis Milo Caraza, consultor y analista económico

Impactará en el sector financiero y solidez del peso

El otorgar al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, pudiera generar una reacción negativa de los mercados financieros, alertó el ex funcionario federal, ex directivo bancario y consultor y analista económico, Alexis Milo Caraza.

El también ex director de análisis de HSBC México y ex director de deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que cuando los mercados financieros entiendan la relevancia de la posible sobrerrepresentación de Morena, entonces la reacción puede ser negativa.

“Esa parte no está bien entendida y mi impresión es que el día que los mercados entiendan bien este tema, la reacción puede ser muy negativa, ahí traerán ya la pluma para reescribir la Constitución como quieran y haría mucho énfasis en eso”, destacó el ex comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

El ex coordinador de asesores de presidencia de la República (2011-2012) dijo que si bien la reforma al Poder Judicial y cambios anunciados por el Presidente en su paquete trae nerviosos a los mercados, consideró que está poco entendido que si pasa la sobrerrepresentación eso le permite a Morena cambiar la Constitución. “Y en realidad ya no hay discusión, porque van a poder hacer la reforma al poder judicial, al sector energético, pueden hacer lo que quieran (…) es un tema mucho más amplio y de mayor alcance, porque pueden cambiar la Constitución de la manera que quieran y como la puedan cambiar entonces los argumentos de inconstitucionalidad ya no sirven”, alertó.

“Se habla mucho de la reforma al Poder Judicial, del sector energético, Pemex, CFE, son preocupaciones que se están reflejando en el tipo de cambio del peso frente al dólar, pero la verdad algo que está poco entendido en los mercados financieros y que es lo más importante porque es la piedra angular de todo este asunto es la sobrerreperesentación”, insistió el ex economista en jefe de Deutshe Bank México.

