"Mochar manos”, sólo a funcionarios corruptos: asesor de "El Bronco"

El coordinador de campaña de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", aseguró que la propuesta de "mocharle la mano" a los que roben ha generado una confusión en la sociedad, pues solamente aplicaría para los funcionarios públicos que roben, no para todo aquel que cometa un delito del fuero común.

"Hago la precisión porque justamente se ha generado confusión de que hay que mocharle la mano a todo aquel que robe, como si fuera para un delito del fuero común y no lo es. Es para el funcionario público que se le confiere el ejercicio del presupuesto público, que son impuestos de la gente que trabaja y que traiciona a la sociedad en ese sentido y que traiciona a la sociedad", detalló.

Al participar en un debate con los otros cuatro coordinadores de campaña, Rodrigo Ocampo, aseguró que no es una pena populista, porque no se trata de mutilar manos a diestra y siniestra, sino, simplemente al funcionario que robe.

"Si tú le preguntaras a una víctima de violación cuál es la pena que quisieran, no la voy a decir, pero pregúntale… La sociedad reclama que el Estado deje de ser tibio, no solamente en materia de seguridad, en corrupción y si no hay mano firme y seguimos ofreciendo perdón para delincuentes y corruptos, esto no va a terminar".

Acusó que muchos se escandalizaron con este tipo de propuestas porque "a lo mejor hay muchos funcionarios públicos que les puso a temblar la mano".

Lamentó que la propuesta de "El Bronco" se esté asociando con algunas víctimas, como la que apareció este lunes en Guerrero mutilada y con una narcomanta.

"Lo que apareció ayer en medios de una narcomanta... Es inaceptable y es lamentable y nos duele que se utilice un mensaje que es por un tema anticorrupción de esta manera, quiero señalar que los descabezados, las mutilaciones y asesinatos, han existido, independientemente de lo que 'El Bronco' haya dicho o no, y han existido por culpa de una estrategia de seguridad fallida, las narcomantas existen desde antes de lo que haya dicho 'El Bronco'. Nos duele y nos entristece profundamente que haya víctimas a quienes se les asocie este mensaje y lo reprobamos completamente", aseguró.

JB