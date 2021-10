Miscelánea fiscal: Tras trifulca, diputados reanudan discusión

Tras la trifulca registrada esta madrugada en la Cámara de Diputados y luego de un receso de más de 10 horas, el pleno de San Lázaro reanudó su sesión ordinaria para continuar con el debate y concluir con la aprobación del dictamen de la miscelánea fiscal del 2022.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) realizó a las 14:30 horas una reunión donde los líderes parlamentarios determinaron las reglas para continuar con el debate de la miscelánea fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos del 2022.

Información de la Jucopo indica que aún falta la intervención de 113 oradores, con una estimación de seis horas en la máxima tribuna del país.

Según los registros previos, la Ley Federal de Derechos presentó 26 reservas y la Ley de Ingresos 59, sólo del PAN y de Movimiento Ciudadano.

Al concluir el debate de la miscelánea fiscal, podrían citar a Junta de Coordinación Política para desahogar la discusión y votación de todos los dictámenes el día de hoy.

Gritos y hasta golpes entre diputados

La madrugada de este miércoles, diputados de Morena y aliados se confrontaron a gritos, empujones y hasta golpes, lo que provocó que reventaran la sesión, en la que se decretó un receso para calmar los ánimos, durante el desahogo del debate en lo particular de la miscelánea fiscal.

El enfrentamiento ocurrió luego de que la legisladora de Morena, María Clemente García, se unió a la oposición en la defensa de las Organizaciones Civiles, a fin de que no se tope la deducibilidad para quienes donen a Organizaciones No Gubernamentales (ONG's).

Posterior a esto, tras la trifulca registrada la madrugada de este miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados, cuando diputados del PAN se agarraron a empujones contra legisladores de Morena, los diputados de ambas bancadas se acusaron de "borrachos".

El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Triana acusó a su compañero de Morena, Manuel Alejandro Robles, de estar en estado de ebriedad en la sesión de este martes y dijo que eso responde a lo agresivo que se comportó, pues fue él quien empujó a dos legisladores panistas.

Por su parte, Alejandro Robles sostuvo que solo intervino para defender a una compañera de bancada, pero negó estar en estado etílico.

"Estaba la compañera Irma, de Pueblos Indígenas, y dos diputados estaban forcejeando con ella, entonces cuando empujan a Irma yo lo que hice fue retirar a un diputado que se llama Lixa, pero no lo empujé, yo lo cargué, luego tuve que salir porque me empezaron a rodear diputadas del PAN, llegó otro que amenazó con golpearme (Jorge Arturo Espadas), me dijo que me iba a partir la madre y le dije 'ándale te estás tardando' y sus compañeros ya no lo dejaron, yo creo que al que hay que pasarle el alcoholímetro es a Lixa, o al otro, al gordito que tenía el bozal azul (Espadas)", aseguró.

