La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó ayer martes 20 de agosto que, para proteger a los productores de limón en el estado de Michoacán, ante extorsiones por parte de grupos delictivos, los gobiernos federal y estatal decidieron aumentar el número de efectivos de la Policía Auxiliar, con el respaldo de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

La SSPC detalló que, para abordar esta problemática, el pasado 14 de agosto se llevó a cabo una reunión entre autoridades de Michoacán, integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, y productores, empacadores y distribuidores de limón. Durante este encuentro, se acordó que las Fuerzas de Seguridad del estado asumirán el control de los accesos y la vigilancia tanto en el interior como en el exterior del Tianguis Limonero de Apatzingán, con apoyo de patrullajes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Asimismo, se comprometió a reforzar la seguridad durante los tres principales días de operación del tianguis que son el lunes, miércoles y viernes.

La SSPC también informó que desde el 19 de agosto se fortaleció el Operativo Interinstitucional de Seguridad, que se mantiene activo. Además, se reanudaron las operaciones de corte y comercialización del limón en el Tianguis Mayorista, respaldadas por elementos de la Policía Auxiliar y apoyadas por la Guardia Civil, Sedena y Guardia Nacional, así como en las carreteras cercanas.

La dependencia señaló que hasta el momento no se ha reportado ninguna situación delictiva. También mencionó que algunas empacadoras no han reabierto, pero que esto se debe a que el limón producido en esta temporada no cumple con los estándares de calidad deseados.

Se espera que los productores de limón retomen sus operaciones en septiembre, cuando el producto sea de mejor calidad.

*Con información de SUN

