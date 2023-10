Mi Beca Para Empezar 2023: ¿Qué hacer si tu estatus de tutor dice “En proceso”?

Mi Beca para Empezar es un programa social a cargo del gobierno federal cuyo objetivo es apoyar económicamente a los hogares con niñas, niños y adolescentes que se encuentren estudiando en el nivel básico.

Del 28 de agosto al 30 de septiembre de 2023 se llevó a cabo el registro de estudiantes de nuevo ingreso y desde entonces, el gobierno de ciudad de México se encargó de hacer la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar a todos los nuevos beneficiarios.

Sin embargo, si por alguna razón no has recibido la tarjeta y tampoco has sido notificado con la fecha y horario en que puedes recogerla, seguramente se debe a que tu estatus como tutor se encuentra en proceso.

¿Qué significa el estatus de tutor "en proceso"?

Esta pequeña leyenda significa que no has concluido tu registro al programa, por lo que deberás ingresar a tu Cuenta Llave CDMX y asegurarte de haber llenado correctamente todos los espacios que se te solicitan en el formulario.

Si has llenado todo y sigue apareciendo la leyenda o tienes dudas al respecto, puedes comunicarte con el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) llamando al teléfono 551102 1750 o escribiéndoles a sus redes sociales.

La primera fase de entrega de tarjetas, correspondiente a las fechas anteriormente mencionadas, ya ha concluido y de acuerdo a datos del gobierno, se han visto beneficiados alrededor de 72 mil 382 estudiantes de nuevo ingreso.

Para el ciclo 2023-2024 estiman entregar tarjetas entrega a más de 100 mil nuevos beneficiarios, es por ello que si aún no has registrado a tus hijos tienes como nueva fecha límite para hacer el trámite hasta el 31 de diciembre del año en curso a través del portal Mi Beca Para Empezar.

