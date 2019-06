México prepara negociación sobre los aranceles con EU

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, llegó a Washington para liderar la delegación mexicana en la negociación con Estados Unidos (EU) y prepara los argumentos que presentará para evitar que esa nación aplique aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar la migración.

En la embajada de México en Washington, el titular de Exteriores dijo que a ese equipo se incorporarán Graciela Márquez, secretaria de Economía; Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y Lázaro Cárdenas, coordinador de asesores de la Presidencia. El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y Martha Bárcenas, embajadora de México en EU, también formarán parte de la delegación.

Ebrard anticipó que se encontrará con miembros del Ejecutivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar el último anuncio de gravámenes a las importaciones de productos mexicanos.

Antes de ir a Washington, Ebrard explicó que habló por teléfono con el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, y el secretario de Estado del vecino país, Mike Pompeo.

López Obrador apeló el viernes al diálogo y a evitar confrontaciones, confiado en que Trump rectificará sobre su decisión de aplicar aranceles de 5% a partir del 10 de junio -y aumentar los gravámenes gradualmente hasta 25%- si México no frena la creciente migración hacia la Unión Americana.

El Mandatario mexicano descartó que tras el diferendo con el vecino país del Norte surja algún problema de ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Estoy seguro, se va a ratificar”.

Enfatizó que aplicará una política prudente y sensata con Estados Unidos “y aunque tengamos el corazón caliente, vamos a tener la cabeza fría. La política también es equilibro entre la pasión y la razón”.

Hay timón para ser potencia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que a seis meses de haber iniciado su Gobierno, México va bien y de buenas, y que el país se va a convertir en una potencia económica con dimensión social.

A través de un video en su cuenta de Facebook, el Mandatario federal afirmó que “hay timón” que guía el rumbo del país para que crezca económicamente y se convierta en una nación digna y soberana para las nuevas generaciones.

López Obrador afirmó que el peso resistió la “lanzada” y el mensaje fuerte del mandatario estadounidense Donald Trump sobre imponer aranceles a productos mexicanos. “Resistió el peso, aguantó. Sí hubo una depreciación, porque fue un mensaje fuerte, se elevó el dólar un poco, luego bajó y ahí está, resistió”.

Dijo que el peso no llegó a como estaba antes de que iniciara el Gobierno. Sin embargo, aclaró que no canta victoria. “Hay quienes, no sé por qué razón, apuestan a que no nos vaya bien o que nos vaya mal. Y les puedo decir que aguantó el peso la lanzada”.

Honran a los marinos en su día

El Presidente habló desde un evento de la Marina. NOTIMEX

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rindió en Veracruz un homenaje eterno a quienes han perdido la vida en los mares y costas, cumpliendo con su deber y defendiendo a la Patria. Recordó a los defensores del Puerto de Veracruz durante la invasión estadounidense de 1914 y expresó su solidaridad con las familias, amigos y compañeros de los cinco marinos que recientemente perdieron la vida sofocando el fuego en la Sierra Gorda de Querétaro. Al firmar el libro de visitantes distinguidos del buque “Papaloapan”, destacó: “¡Gracias, marinos por representar con dignidad, en los mares del mundo, a nuestro querido México!”. El libro de visitantes distinguidos del barco también fue firmado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.