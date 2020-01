México es el hermano mayor de América Latina: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en política exterior, México tiene una nueva cara ante el mundo donde otra vez se habla que es el "hermano mayor" de América Latina y el Caribe.

"Nuestra política exterior es ejemplar, es algo reconocido en todas partes. Ya empiezan de nuevo a hablar de que México, como se decía antes, es el hermano mayor en el caso de la América Latina y del Caribe", dijo.

"Y en lo que tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos hay una relación de respeto mutuo".

Al participar en la 31 Reunión de Embajadores y Cónsules de México, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo instruyó a los representantes diplomáticos de nuestro país en el exterior a mantener esa relación de respeto con todos los países del mundo, al tiempo que les agradeció el trabajo que realizan para poner en alto el nombre de México.

En su mensaje, el Presidente López Obrador dijo que su gobierno es optimista porque en su primer año "nos fue muy bien" porque cuenta con el apoyo de millones de ciudadanos.

López Obrador señaló que si se está bien en política interior, es seguro que les vaya bien en política exterior.

Destacó que se ha avanzado mucho en la materia porque, a diferencia de otras naciones, ha ayudado mucho que las bases de política exterior mexicana están en la Constitución.

"La clave está apegarnos en lo escrito en el artículo 89 de la Constitución (…) la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo, la solución pacífica de las controversias, el respeto de los derechos humanos, en fin, esto nos ha ayudado a resolver conflictos y a avanzar", señaló.

Agradece a Ebrard y a Mercado

El jefe del Ejecutivo federal reconoció el trabajo de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y afirmó que no necesita viajar al extranjero porque está bien representado por el canciller.

"Ya ven que no me gusta viajar, pero no necesito viajar mucho, Marcelo Ebrard me representa muy bien", dijo el mandatario en el Salón Tesorería de Palacio Nacional durante la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules de México.

Tuve el agrado de reunirme con cónsules y embajadores de México en el mundo. Reconocí la labor de las embajadoras en Bolivia y EE.UU., y de Jesús Seade, negociador del T-MEC. Pedí a todas y todos ceñirnos en política exterior a lo que establece el artículo 89 de la Constitución. pic.twitter.com/G5E9pTQtiy — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 7, 2020

También hizo otros reconocimientos, entre ellos a María Teresa Mercado Pérez, embajadora de México en Bolivia que fue declarada como "persona non grata" por las autoridades de facto de aquel país sudamericano.

En este marco López Obrador aseveró que Mercado Pérez "puso en alto el nombre de México en la tradición del derecho al asilo".

IM