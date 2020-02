México Libre pondrá "un hasta aquí" a Morena: Felipe Calderón

El ex presidente Felipe Calderón festejó este domingo que la organización México Libre cumplió con todos los requisitos para convertirse en partido político y ya es la mayor fuerza opositora del país que le va a poner "un hasta aquí al gobierno".

"¡Sí, señores! Lo que han tratado por todos los medios de bloquear y de callar, es hoy una incontenible realidad. ¡México Libre va y no nos detendremos!"

Como orador central en la Asamblea Nacional Constitutiva, Calderón dijo que México Libre será la opción política "que equilibrará al país" y "podrán ver en nosotros una opción diferente, la única opción posible que puede salvar a nuestro querido México". Y aseguró que por ello sus adversarios han entrado en "pánico".

Advirtió que su organización obtendrá el registro como partido pese al gobierno, al que señaló de pretender frenarlo.

"Nuestros adversarios han pasado primero por la burla hacia nuestro esfuerzo, luego al desprecio y el escepticismo, poco más adelante pasaron al estupor y ahora han entrado en pánico. ¡Sí, señores! Lo que han tratado por todos los medios de bloquear y de callar, es hoy una incontenible realidad. ¡México Libre va y no nos detendremos!".

¡Cumplimos el objetivo, equipo! Gracias a las delegadas y delegados por su alegría y amor por México. La Asamblea Nacional fue todo un éxito ☑️�� pic.twitter.com/bNBznq9CPA — México Libre (@MexLibre_) February 24, 2020

Hemos sufrido, dijo, "los embates de un gobierno autoritario, la crítica despiadada, insolente muchas veces... desde la maquinaria oficial se lanzan demoledores ataques sobre nuestro movimiento y sobre nuestro honor y, sin embargo, no sólo hemos sobrevivido y salido adelante, hemos sido bendecidos por el apoyo de los ciudadanos".

"No sólo hemos sobrevivido y salido adelante, hemos sido bendecidos por el apoyo de los ciudadanos"

Enfrentamos -agregó- "a un gobierno de odio, que agrede, insulta, etiqueta, que apoda, que estigmatiza, pero México no se divide entre liberales y conservadores, tampoco entre progresistas o reaccionarios. ¡Sabemos que México no se divide entre chairos y fifís, México es mucho más que eso y mientras que el gobierno no lo entienda el cargo le seguirá quedando demasiado grande!"

Calderón Hinojosa informó que a más tardar en 24 horas México Libre cumplirá la meta de 300 mil afiliados -de 233 mil 945 que se requieren- y celebró que por eso su organización tendrá "más militantes que Acción Nacional, Movimiento Ciudadano e incluso más militantes que Morena, el partido del Presidente".

En su mensaje, el ex panista defendió programas sociales instaurados en su administración y ahora cancelados, como estancias infantiles, el Seguro Popular o refugios para mujeres.

La Asociación Civil Libertad y Responsabilidad democrática, que impulsa el nuevo partido bajo la conducción de la ex primera dama Margarita Zavala, concluyó así los trabajos para ser partido, con lo que sólo resta solicitar formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y a más tardar el miércoles, el registro como fuerza política nacional.

JM