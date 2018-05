Mexicanos Primero rechaza propuesta de AMLO de cancelar reforma

La iniciativa ciudadana Mexicanos Primero manifestó su rechazo a todo acuerdo político-electoral en el cual se pretenda negociar el futuro de la niñez y la juventud a cambio de votos.



En un comunicado, sostuvo que "la insistencia de Andrés Manuel López Obrador en reducir todo el proceso de transformación educativa a un sexenio, el sexenio a una ley y la ley a una disposición, ya no puede atribuirse a la ignorancia del candidato y de su equipo, sino a una estrategia mediática basada en la mentira, la excesiva simplificación y la selección discrecional de adversarios".



De acuerdo con la organización, en un acto efectuado la víspera en Guelatao, Oaxaca, en medio de propuestas de apoyo, el discurso en su punto seis hace una promesa de "cancelación", dirigida a quien entiende el magisterio como un grupo corporativo, sujeto a la obediencia y el pase de lista, de espaldas a la transparencia y la rendición de cuentas. Es un paso atrás en el reconocimiento de los docentes como profesionales.

Según Mexicanos primero, esa promesa atrae a figuras que dirigieron las peores versiones del ataque a la educación pública y privatizaron sus plazas: el ex líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, y los remanentes del círculo de la profesora Elba Esther Gordillo y su dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



Aseguró que la coalición que encabeza Morena y esas cúpulas sindicales "se pretenden servir mutuamente con una promesa que sabotea el derecho de las niñas y los niños a una educación de calidad, y que también violenta el derecho de maestras y maestros a ingresar al servicio educativo y obtener sus promociones por esfuerzo propio".



De acuerdo con la agrupación, por más que se pretenda forzar la interpretación, "cancelación" no es sinónimo de iniciativa o consulta, por lo que "ese doble discurso, esa incongruencia deja como una simulación -que el propio candidato desacredita- las respuestas recibidas en el ejercicio de preguntas hecho por algunas organizaciones de sociedad civil".



Mexicanos Primero sostuvo que la cancelación de la reforma educativa sería un ilegal incumplimiento unilateral que no apela a la inteligencia de los maestros, sino busca capitalizar su molestia y eventual ofuscación.



"Menos aún puede ser apreciada por las familias, pues los cambios recientes en la profesión docente brindan la posibilidad de que las hijas y los hijos de México cuenten con mejores maestros; no con otros maestros, sino con estos maestros, los del presente, involucrados en una dinámica de permanente crecimiento, reto, exigencia y satisfacción".



Aseguró que la evaluación es un episodio de la formación, no su finalidad; pero en su ausencia sólo la opacidad, el abuso y la simulación prosperan. Defender el derecho de los niños a aprender pasa también por asegurar que sus maestros ejercerán su derecho a contar con oportunidades significativas de aprendizaje como profesionales.



"Decimos no al intercambio de niños por votos, decimos sí a anteponer los niños a los partidos. Por ello llamamos a las familias de México a que se involucren y exijan lo que es el derecho humano y constitucional de sus hijos", puntualizó.

