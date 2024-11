Melanie reveló cómo era la relación con su novio antes de ser agredida

Han pasado 14 días desde la horrible y brutal agresión hacia la estudiante de enfermería, Melanie Barragán, perpetrada en manos de su novio, Christian Rojas.

En una entrevista vía telefónica realizada por el noticiero Fuerza Informativa Azteca. Melanie Barragán , relató los que le sucedió la madrugada del 31 de octubre en Ciudad Madero, Tamaulipas, así como las señales de violencia previas en su relación.

Actualmente, Christian Rojas Martínez, se encuentra prófugo y las autoridades ofrecen una recompensa de 200 mil para quien brinde información de su paradero.

En la entrevista Melanie dijo sentirse profundamente triste, sola, muy sola, y desprotegida. También comentó que, si es que Christian Rojas —a pesar de su absoluta cobardía— la miraba a través de la televisión en ese momento, ella esperaba que él se entregara a las autoridades porque no tuvo ninguna piedad con ella; había intentado matarla.

Confesó por otro lado que no era la primera vez que Christian Rojas Martínez se portaba de esa forma con ella, pues la violencia en la relación había empezado desde mucho antes con manipulaciones verbales. Melanie compartió a los medios que Christian le prohibía salir a menos que fuera acompañada por él, y que otros indicadores de violencia en su relación fueron los celos y las discusiones, a los cuales, con el paso del tiempo, se sumaron empujes y golpes.

Además, Melanie expresó a los medios que cuando Christian tomaba alcohol, tal y como había sucedido en la fiesta de Halloween a la que asistieron la madrugada del 31 de octubre: “Se desataba el verdadero monstruo”.

Es preciso enfatizar que Christian agredió a Melanie luego de que ella le increpara por haber tocado el glúteo de una de sus amigas. Christian trató de abandonar la fiesta, sin embargo, como no encontraba las llaves, este entró en cólera y acusó a Melanie de tenerlas, a lo cual procedió a agredirla con toda brutalidad

Después de que su amiga Danna Paola —quien la protegió desde el primer segundo de los golpes de Christian—, corriera por el resto de sus amigos para socorrerla y llevarla al hospital, estos llamaron a una ambulancia que tardó dos horas en llegar.

Sumado a lo anterior, en los dos primeros hospitales a los que llegaron no los quisieron atender, pese a su inhumano estado de salud: Melanie tenía la nariz y el pómulo fracturado, además, se estaba desangrando. A Melanie, no le brindaron una atención médica hasta llegar al IMSS.

Melanie Barragán añadió que Christian tuvo el descaro de ir al hospital para saber cómo estaba pero fue su madre quien les dijo a las enfermeras que él era su agresor y que no le permitieran entrar. Desafortunadamente y como es muestra de la gran incompetencia de las autoridades, Christian Rojas Martínez no fue apresado en ese instante porque no había una declaración en su contra.

