Amigas que salvan vidas

A Melanie su novio le fracturó la nariz y el pómulo; poco más y pierde el ojo. Iban saliendo de una fiesta de Halloween cuando Christian, de 24 años, la arrastró por la calle, le destrozó la cara y su vida en segundos. Podría haber sido peor, mucho peor. Pero Melanie no estaba sola: la salvó una amiga. Todo quedó grabado.

Hay amigas que te salvan (de muchas formas) y te recuerdan que no estás sola. Querer es cuidar.

En las imágenes se ve a Melanie y Danna Paola platicando en la calle, cuando llegó Christian y comenzó a darle puñetazos a la que era su novia. El estudiante de medicina estaba embrutecido, golpeándola y sometiéndola en el piso; le exigía que le devolvieran las llaves del auto, pero ellas no las tenían, las habían dejado en el carro.

En México, más de 19 millones de mujeres han sido violentadas por su novio o marido; en seis de cada 10 casos son casos de violencia severa y muy severa (INEGI, 2018). Quien ama no lastima. Protege.

En el vídeo Christian está golpeando a Melanie casi inconsciente en el suelo, mientras Danna lo jala y forcejea con él, tratando de quitarlo de encima de su amiga. Pero el agresor era más fuerte y Danna corre hacia la fiesta a pedir ayuda. Entonces, Christian aprovecha para llevarse a Melanie arrastrándola por la calle.

“Sentí mucha impotencia el no poder quitárselo por más que intentaba y le suplicaba que la dejara, pues él no cedía. Yo escuchaba a mi amiga cómo gritaba”, narró Danna en una entrevista de televisión. “Llegó un momento en el que me di cuenta que ya no iba poder con él, ya no iba poder quitárselo de encima”, y fue cuando corrió por ayuda; fueron unos amigos quienes lograron sujetarlo. Hoy está prófugo.

La violencia en la pareja comienza cada vez a una edad más temprana y muchas veces va tolerándose y así, poco a poco, van normalizándose acciones y reacciones violentas. Una cuarta parte de las jovencitas entre 15 y 20 años de edad, que están en un noviazgo, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en la revista médica The Lancet Child & Adolescent Health. Amor jamás será maltrato.

La noche de la agresión, el 31 de octubre, Melanie y Christian habían discutido porque él habría tocado por detrás a Danna Paola. La discusión subió de nivel y el joven se desquició. Nada justificará jamás ningún tipo de violencia contra una mujer.

La OMS advierte sobre la importancia de programas escolares que eduquen a las y los jóvenes sobre relaciones sanas y prevención de la violencia.

Cuando una persona tiene un alto grado de consciencia, sabe autorregularse, sabe que agredir o lastimar a otro u otra es agredirse a sí mismo, a sí misma.

La Fiscalía de Tamaulipas ofrece 200 mil pesos de recompensa para dar con el paradero de Christian de Jesús Rojas Martínez, cuya fotografía ya circula en redes sociales, junto al vídeo de la agresión. Colectivos feministas piden que sea juzgado por tentativa de homicidio.

Cuando quieres, cuidas. No lastimas, de ninguna forma. Por más amigas que cuiden y porque también nosotras seamos esa amiga que cuida.

