Meade y Anaya "nos van a echar montón": López Obrador

El presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el partido crece cada vez más y frente al registro del candidato de la alianza "Por México al Frente", tienen una ventaja de dos a uno.

Calificó a Ricardo Anaya, ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), y a José Antonio Meade, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como representantes de la "mafia del poder" a quienes está esperando porque no van a levantar o crecer.

Dijo que por ello van a convocar a la unidad de todos para enfrentarlo: "Nos van a echar montón, es su Plan B".

Durante su gira este sábado 9 de diciembre por municipios del sur del Estado de México, López Obrador dijo que este 12 de diciembre se registrará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato para contender por la Presidencia de la República en las elecciones del 2018.

"No nos vamos a confiar porque son muy mañosos, muy corruptos, no tienen llenadera y van a querer mantener este régimen de injusticias y privilegios, por eso debemos aplicarnos a fondo y no confiarnos en estos siete meses", afirmó.

Dijo que es necesario trabajar más en distritos como Tejupilco porque en la pasada elección en este y otros distritos rurales del Estado de México "compraron miles de votos y traficaron con la pobreza de la gente, entonces hay que hacer mucha labor de orientación".

Sobre el nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco, lo calificó como un "barril sin fondo" y propuso edificarlo en dos pistas del Aeropuerto Militar de San Lucia.

Horacio Duarte, dirigente en el Estado de México de Morena, negó que los partidos integrados en "Por México el Frente" sean promotores de una política distinta.

"Sostenemos que es lo mismo, son los institutos políticos que le aprobaron al Presidente Enrique Peña Nieto todas sus reformas, los mismos del Pacto por México", destacó.

El dirigente consideró que más allá de una alianza en contra de Morena, "esta unión es reflejo del miedo hacia Andrés Manuel López Obrador, una serie de agrupaciones con un solo objetivo que es entorpecer el proyecto de Morena".

Aun así, dijo, están convencidos que seguirán avanzando y la gente se habrá de imponer en el 2018, "la gente no es tonta, está muy definido el voto, saben bien quién es el proyecto que representa a los ciudadanos y cuáles son los proyectos de los partidos del régimen y tenemos una venta, la autoridad moral de López Obrador".

En Luvianos, Temascaltepec y Villa Guerrero se presentó ante un total de mil 500 personas como parte de las asambleas informativas con militantes y simpatizantes del partido, acompañado por la ex candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

En su recorrido también estuvo el Dirigente Estatal del instituto político, Horacio Duarte Olivares, y el secretario de jóvenes del Comité Directivo estatal, José Benítez Benítez.

Enfatizó que es tiempo de acabar con la corrupción y pidió al pueblo confiar en que cumplirá todos los compromisos y propuestas de trabajo, principalmente: "No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México".

Si logra ganar la presidencia, "habrá empleos para los jóvenes sin estudios o empleo, para evitar la delincuencia, apoyo al campo para los productores con fertilizante gratuito, créditos para ganaderos, becas a estudiantes de preparatoria con dos mil 400 pesos mensuales, además de erradicar la inseguridad y violencia; lo que México necesitas Becarios no Sicarios", dijo.

También se comprometió a cancelar la reforma educativa y no privatizar la salud.

GC