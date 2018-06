Meade y Anaya necesitan un milagro para ganar: AMLO

A 15 días de la elección presidencial, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ya está "pateando el bote" porque a estas alturas de la campaña, ya ninguno de sus adversarios lo alcanza y sólo un milagro haría que gane Ricardo Anaya o José Antonio Meade.

Al concluir su primer cierre de campaña regional en el recinto ferial de Colima, el tabasqueño dijo que está bien y de buenas, "ahora sí que pateando el bote, ya es cosa de esperar el día primero, despacito, poco a poquito, como la canción, esa es la que vamos a bailar el día primero".

En entrevista a medios se le cuestionó: ¿A estas alturas ya nadie lo alcanza?

"No, ya no. No es presumir pero vi una encuesta ayer después del debate, traigo 53 puntos y el segundo lugar 26%, es dos a uno".

"Están esperando Anaya y Meade que pueda haber un milagro, se dan los milagros. Solo con un milagro, ya ni siquiera con un fraude. En política sí existen, tiene que ver la virtud y la fortuna que es la suerte, entonces existen los milagros", respondió.

El tabasqueño detalló que hay un pleito enconado entre sus rivales Anaya y Meade, que se pelean el segundo lugar.

NM