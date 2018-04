Meade reta a debatir; revela bienes a medias

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, retó a sus contrincantes a la Presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, y Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, a un debate público sobre su situación inmobiliaria y patrimonial.

Luego de que López Obrador afirmó que no se enganchará en este tipo de discusiones y de que Anaya bateó al aspirante “que va en tercer lugar”, Meade insistió en el desafío. Al primero le respondió que su propuesta no es parte de una provocación y al segundo le dijo que podrá correr, mas no huir.

https://wp.informador.mx/mexico/Trump-no-me-apantalla-con-militarizar-la-frontera-Lopez-Obrador-20180403-0121.html

“El que nada debe, nada teme. #NoLeSaquen. Reitero el reto de transparentar públicamente nuestro patrimonio personal y familiar”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, tras una revisión en el Registro de Servidores Públicos, portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que incorpora los datos de los funcionarios obligados a presentar su declaración patrimonial y la información relativa a los puestos que desempeñan, Meade sólo dio a conocer a medias sus bienes.

En el sitio se señala que, a finales de noviembre de 2017, el ex secretario de Hacienda rindió una declaración en la que sólo se mostró de acuerdo en hacer públicos parcialmente sus datos patrimoniales.

https://wp.informador.mx/mexico/Reprueba-Anaya-implementacion-de-la-reforma-educativa-20180403-0126.html

En ingresos netos, se negó a revelar aquellos que se declaren por actividad industrial, comercial, financiera y otros; en bienes inmuebles, muebles y vehículos, no quiso dar a conocer el valor de la contraprestación y la moneda.

En inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, se reservó el saldo. En adeudos, no compartió el monto original, el saldo y la cifra de los pagos realizados.

https://wp.informador.mx/mexico/Tendre-un-gobierno-valiente-que-enfrentara-al-crimen-dice-Zavala-20180403-0099.html

En el documento, en el que se especifica que toda la información fue capturada directamente por el servidor público, se destaca que Meade tampoco se dispuso a transparentar su posible conflicto de interés.