Meade dice que apuesta a la construcción de puentes

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, dijo que apuesta a la construcción de puentes entre la militancia del tricolor, simpatizantes y ciudadanía.

A través de su cuenta de Twitter, Meade Kuribreña escribió que sí algo ha aprendido a lo largo de su carrera es que no hay política más poderosa que aquella que derriba muros y construye puentes.

"Si algo he aprendido en todos estos años, es que no hay política más poderosa que la que derriba muros y construye puentes entre militantes, simpatizantes y ciudadanos. En la vida no hay blancos o negros", redactó.

En otro mensaje, agradeció a la Comisión Política Permanente del PRI por autorizarle que se registre el próximo domingo para competir por la candidatura presidencial.

Dijo que quiere seguir sirviendo a México como desde hace dos décadas.

"Reitero mi aspiración a ser el candidato del @PRI_Nacional a la Presidencia de la República y seguir sirviendo a México como lo he hecho desde hace más de dos década", indicó.