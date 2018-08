"Me sumo a López Obrador ya que vamos en el mismo barco", dice Esquinca

El locutor Toño Esquinca regresó esta mañana de lunes al espectro radiofónico y aseguró que se suma a Andrés Manuel López Obrador "ya que todos vamos en el mismo barco y le reitero mi completo apoyo y respeto".

Esquinca, al inicio de su programa en Alfa, agradeció a López Obrador "por su mensaje y actitud de reconciliación, de paz y tolerancia". Además comentó que ahora se da cuenta de "su gran visión para con las necesidades de nuestra nación".

El locutor dijo que a quienes no comulgaban con algunos de los mensajes de Obrador en la etapa proselitista "nos dio una buena cachetada con guante blanco".

Sobre la posibilidad de irse del país, Toño Esquinca enfatizó que por las personas que lo aman y que ama se quedará en México. "Amo a mi país y no es una cuestión de cobardía o incongruencia, sino de valentía y valor. Me quedo en mi país porque quiero sumar, quiero ser de utilidad, hacer en vez de criticar y juzgar. No puedo ni quiero irme de mi México. Les prometo que no les fallaré".

El locutor reconoció el error que hizo hace unos meses y le costó su suspensión. Comentó que inicia desde 0, "desde abajo tal y como lo hice desde hace 23 años", pues todo aquello que logró en ese tiempo se dañó en un minuto. "Es más digno y desafiante levantarse una y otra vez en lugar de nunca levantarse", agregó.

El conductor, quien había asegurado tenía problemas con el alcohol, dijo que su rehabilitación no terminó en esos 50 días, sino apenas empezó. "Lucharé día a día por recuperarlos".

También habló de sus padres, quienes le inculcaron siempre respeto y trabajo arduo, además del respeto a la autoridad y al presidente.

"Mis padres, maestros normalistas que ejercieron durante 50 años. Mi mamá hasta sus últimos días me inculcó valores, me corregía, me comentaba lo que yo decía al aire. Mi papá sigue haciendo lo mismo a sus 90 años. Y les fallé", comentó.

En los tiempos electorales Toño Esquinca había hecho comentarios sobre Andrés Manuel López Obrador y dijo que si el entonces candidato por Moreno ganaba la elección se iría del país.

