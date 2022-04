Mazatlán: Niño salva a mujer que se ahogaba en playa de la Isla de los Venados

Con tan sólo 10 años, Ian Gabriel Vázquez rescató a una mujer que había sido arrastrada por la corriente en la Isla de los Venados en Mazatlán, Sinaloa.

El menor relató que vio a la señora en la orilla cerca de una zona segura y que de un momento a otro la corriente se la llevó mar adentro.

“Yo vi que no salió y fui por ella, ya estaba sumergida debajo del agua y conseguí sacarla, la señora no se podía parar y más gente me ayudó para sacarla y acostarla en la arena”, dijo el niño.

En un video en la cuenta de Twitter de la bióloga Carmen Gutiérrez se le agradeció al menor la forma en la que actuó y muchas personas lo llaman héroe.

Ian Gabriel Vázquez. Con tal solo 10 Añitos. SALVA A UNA SEÑORA DE AHOGARSE en Mazatlán. El Pequeño Ian arrastró con todas sus fuerzas a la señora hasta la orilla. Este es el valor y el arrojó que necesitamos seres Humanos para transformar nuestro planeta �� pic.twitter.com/mHygndJdfg — Bióloga Carmen Gutierrez (@biologacarmen) April 11, 2022

MF