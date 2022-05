Marko Cortés critica duramente a Adán Augusto López: Es un "vil activista político"

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, se ha convertido en "un vil activista político", por su participación en el cierre de campaña de la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba.

La presencia del titular de la Segob en ese evento, dijo, es inaceptable porque él es responsable de llevar la política interna, de dialogar con las partes, con los partidos, de generar acuerdos y consensos.

Tras destacar que la candidata de la coalición Va por México, PAN-PRD-PAN, Tere Jiménez, va a ganar la gubernatura en Aguascalientes, "manden las corcholatas que manden de Morena", Marko Cortés consideró que la asistencia de López Hernández al mitin de Ruvalcaba se llama desesperación y es cínica.

"Él tendría que estar construyendo acuerdos en beneficio de México, no haciendo propaganda electoral, él tendría que estarse enfocando en resolver los gravísimos problemas que tiene el país, por ejemplo, de seguridad y violencia que está desbordante, peor que nunca".

Recordó que mayo fue el mes con más ejecuciones de todo lo que va del sexenio mientras "y el secretario de Gobernación (está) aspirando a ser la corcholata elegida por el dedo presidencial".

El presidente del PAN señaló que la visita del secretario de Estado es un desvío de recursos públicos; recomendó que se ponga a trabajar y a hacer su labor.

Marko Cortés dijo que han pedido y que seguirán insistiendo, que se blinde este proceso electoral del 5 de junio. "Nos preocupa, ¿a qué fue el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) una vez más a la zona del Triángulo Dorado, el día de ayer?, ¿Por qué previo a las elecciones?".

Cuestionó si acaso no vio cómo había hombres armados para poder acceder, quienes iban por tierra los vieron. "Ahí no hay estado de derecho; ahí la ley no es la ley".

El dirigente de Acción Nacional asistió el cierre de campaña de Tere Jiménez, junto con la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mora y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

GC