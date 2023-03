La influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, se volvió tendencia en redes sociales luego de que diera a conocer entre lágrimas que Lalo, un pequeño diagnosticado con cáncer que habitaba en el DIF Capullos, fue adoptado por una familia. La historia entre ella y el menor se dio a conocer luego de que Rodríguez Cantú se cortara el cabello por él.

A través de una serie de historias en redes sociales, Mariana Rodríguez compartió videos en los que se le ve visiblemente conmovida por la noticia dada a conocer hace poco.

“Mariana Rodríguez”:

Porque compartió sobre la adopción de Lalito. pic.twitter.com/dzXSGUbOzy — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 30, 2023

"Hola Chabacanos, llevo llorando mucho, pero es llanto de felicidad. Ayer tuvimos el Comité Interno de Adopciones y hoy la reunión con las parejas que no les he subido y nos adoptaron a Lalo", se escucha en el mensaje.

Mariana señaló que, a partir de este viernes, el niño comenzará su proceso de integración con su nueva familia en las instalaciones del DIF, algo que la llena de emoción.

"Sé que le va a ir muy bien porque es un niño súper sensible y abierto que se va adaptar muy bien", comentó

La influencer añadió que cuando el menor quedó libre para su proceso de adopción, pensó que tardaría más tiempo que una familia se animara a adoptarlo; afortunadamente, pronto encontraron a una pareja idónea para formar una familia con Lalito.

"Le dije a la mamá de Lalo que más le vale que me haga comadre, es un niño muy especial para mí", señaló.

Por otra parte, Mariana recordó entre llanto que 'Lalo' fue el niño por el que decidió cortarse el pelo hace más de un año.

"Me corté el pelo con él, porque me acuerdo de un comentario de una enfermera que le dijo mientras comía: 'cuidado Lalo se te está cayendo el pelo'. A él no se le estaba cayendo, estaba iniciando su quimioterapia", aseveró.

Destacó que aunque Lalo ya no seguirá en el DIF, buscará estar presente en su vida si la familia lo permite.

También explicó que, como parte del proceso, la familia adoptiva visitará primero al menor por unos días, y cuando él esté listo irán a casa.

"Te van a venir a visitar seguido y cuándo tu digas que ya estás listo...te vas a ir un día a su casa, luego dos días y así poco a poquito", añadió.

JM