Margarita Zavala va por votos que Anaya abandonó

Margarita Zavala dijo que no aceptará ninguna disculpa de Ricardo Anaya hasta que no esté aludida de manera directa, porque el perdón que pidió el panista queretano en el ITESO, lo hizo a los universitarios con los que conversó.

“No es tema. En realidad él hizo una disculpa ahí a los universitarios a ellos se estaba refiriendo si se sintieron dañados y lo entiendo porque además Jalisco ha estado muy dañado y yo voy por esos votos que abandonó. A mí no me ha pedido perdón, ni me ha ofrecido una disculpa”, dijo.

La aspirante presidencial por la vía independiente dijo que ella va por todos los votos que Ricardo Anaya abandonó.

En un encuentro en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Zavala se comprometió a que de ganar las elecciones del 1 de julio próximo la cultura tendrá el presupuesto más alto en la historia del país.

Señaló que los otros tres candidatos presidenciales representan a la corrupción, la polarización y la demagogia, por lo que instó a los compositores de México a no conformarse con el mal menor cuando “hay un bien posible”.

Zavala también planteó que la industria creativa debe ser un motor de desarrollo económico que le permita a México vivir de la cultura.

Carta a la enbajada de EU

Margarita Zavala entregó una carta a la embajada de Estados Unidos para defender a México ante las declaraciones del presidente Donald Trump, de llevar a la Guardia Nacional a la frontera con México.