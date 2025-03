Marchas en CDMX: Estas son las alternativas viales hoy 12 de marzo

A través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), se dio a conocer que este miércoles 12 de marzo se prevén manifestaciones en la Ciudad de México, por lo que se invita a los ciudadanos capitalinos a tomar precauciones.

¿En dónde y a qué hora habrá marchas?

Unión 300

Esta marcha, llevada a cabo a las 6:00 a.m., tuvo la finalidad de protestar en contra de las acusaciones falsas, extorsión y fabricación de infracciones por parte de las autoridades, lo que vulnera el derecho de trabajar segura y dignamente en los distintos tramos carreteros donde circulan.

Ejidatarios y campesinos de San Francisco Tlaltenco

La manifestación será en contra de la invasión de 120 hectáreas de tierra , que los campesinos utilizaban para sembrar maíz y frijol. Además, también se denunciará la falta de agua en la zona, así como defender sus derechos patrimoniales.

La marcha comenzó a las 11:00 a.m., de Plaza Centenario (Centenario y Cjón. Francisco Javier Mina, Col. San Francisco Tlaltenco, Alc. Tláhuac) a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR/Av. Año Juárez No. 9700, Col. Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, Alc. Xochimilco).

Estudiantes de la facultad de medicina de la UNAM

Esta manifestación será en contra del acoso sexual y la violencia de género sistemático que persisten dentro de la institución educativa. Dio inicio a las 10:00 a.m. en la Estación “Copilco” Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) Eje 10 Sur s/n, Col. Copilco Universidad, Alc. Coyoacán.

Comité por la defensa y recuperación de la ciudad deportiva “Magdalena Mixiuhca”

Exigiendo un alto al ecocidio y la privatización de loa espacios recreativos , se solicita la apertura de todos los puntos de acceso a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca. La manifestación se llevará a cabo a las 4:30 p.m. en la puerta 13 de la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixiuhca” Eje 4 Oriente Av. Río Churubusco y Vainilla, Col. Ex-Ejido de Magdalena Mixiuhca, Alc. Iztacalco.

Personal de diversos hospitales del IMSS Bienestar

Se exigirá la basificación para todo el personal de honorarios, nómina 8 e interinos. Comenzará a las 6:00 p.m. en las Oficinas Centrales del IMSS-BIENESTAR Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón.

Estudiantes del CINVESTAV

Se denuncia que desde hace 3 meses no han recibido la beca de manutención “Elisa Acuña”. Comenzó a las 11:00 a.m. en el Centro Integrador de Bienestar Bélgica No. 207, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez.

Otras manifestaciones

Se llevarán a cabo otras manifestaciones dentro de la ciudad:

Movimiento Indígena Artesano Originario de México A.C.

A las 2:00 p.m. en el nstituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco.

Locatarios del mercado “Ing. Conzalo Peña Manterola”

A las 4:00 p.m. en el Mercado “Ing. Gonzalo Peña Manterola” (Cartagena) Arq. Luis Ruiz No. 175, Col. Tacubaya, Alc. Miguel Hidalgo.

Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares

A las 6:00 p.m. en la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc.

Vecinos de la colonia Nonoalco Tlatelolco

A las 6:00 p.m. en la Escuela Primaria “José Antonio Torres” Nonoalco No. 247, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc.

Además, está llevándose a cabo el Carnaval 8 Barrios a las 9:00 a.m., el cual dio inicio el 4 de marzo y termina el 6 de abril.

Alternativas viales

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), anunció algunas alternativas viales para quienes transitarán por las calles y alcaldías de la CDMX este miércoles.

Debido al mantenimiento en la Línea 1 del Metro, hay un desvío en Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hasta Balderas en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que OVIAL recomienda tomar como alternativas viales:

Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Eje 1 Poniente, Doctor Río de la Loza, Cluadio Bernard y Eje Central Lázaro Cárdenas

Continúa cerrada la circulación en Alejandro Dumas entre Horacio y Presidente Masaryk, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, por manifestantes.

Servicios de emergencia se dirigen hacia Medellín y Av. Chapultepec.

Salamanca.

Cerrada la circulación en Alejandro Dumas entre Horacio y Presidente Masaryk, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo

Arquímedes y Mariano Escobedo.

Considera afectación vial en Calz. de Guadalupe, por el arribo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe

H. Congreso de la Unión.

Cierre de carriles en el bloque izquierdo de Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hacia Av. Niños Héroes.

Bloque derecho.

Cierre de carriles en Dr. José María Vértiz desde Dr. Río de la Loza hacia Av. Arcos de Belén.

Dr. Andrade.

Cierre de carriles en Calz. San Antonio Abad desde Fernando de Alva Ixtlilxóchitl hacia Cerrada Fray Servando al Norte.

Isabel la Católica.

Cierre de carriles en Eje 2 Norte desde Av. Insurgentes hacia calle Geranio.

Calle Eligio Ancona.

Reducción de carriles en el cuerpo izquierdo de Florencia desde Hamburgo hacia Paseo de la Reforma.

Calle Praga.

