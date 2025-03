Gobierno de México esperará al 2 de abril para responder en aranceles al acero y aluminio

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles 12 de marzo que el Gobierno de México esperará hasta el 2 de abril para tomar una decisión sobre los aranceles del 25% al acero y aluminio por parte de Estados Unidos, que entraron en vigor este 12 de marzo.

Sheinbaum señaló que las reuniones bilaterales continuarán de aquí al 2 de abril, cuando "el Gobierno de Estados Unidos ha dicho que habrá un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo".

"Esperamos que, dado que tenemos un tratado comercial y que no hay aranceles de México a Estados Unidos, pues que no haya aranceles recíprocos. Entonces, vamos a esperar al 2 de abril, y a partir de ahí la definición nuestra si se pone en aranceles o no recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero o dependiendo también de cómo vengan", sostuvo.

El gravamen estadounidense del 25% al acero y aluminio a México, Canadá y otros países con los que tiene tratado comercial, entró en vigor este 12 de marzo, pese a las negociaciones de Sheinbaum con el presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar los aranceles a todos los productos mexicanos la semana pasada.

El pasado martes 4 de marzo, Trump impuso aranceles del 25% a las exportaciones de México a Estados Unidos, pero tras una llamada el jueves con Sheinbaum, se aplazó la medida al próximo 2 de abril.

La Presidenta mexicana también agradeció que Estados Unidos ha tenido un "diálogo respetuoso" con México, y felicitó al Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, por las reuniones y negociaciones que mantiene Washington, donde se encuentra esta semana.

Aunque Sheinbaum señaló que desconoce si se lograrán levantar estos aranceles recién impuestos, insistió en que su gobierno esperará para ver si se toman otras acciones "en el marco de reciprocidad" como está haciendo Estados Unidos

Sheinbaum agregó, asimismo, que también se mantienen reuniones con los productores nacionales de aluminio y acero, con quienes se tiene una "muy buena relación".

Los aranceles impuestos por Estados Unidos para el acero y aluminio que importa de otros países entraron en vigor este miércoles y afectan sobre todo a Brasil, México, Corea del Sur y Vietnam, en acero, y a Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China, en aluminio.

En respuesta, la Unión Europea (UE) anunció contramedidas "rápidas y proporcionadas" por valor de 28 mil millones de euros a diversas importaciones de Estados Unidos, así como Canadá impondrá a partir del jueves aranceles de un 25% a importaciones estadounidenses por valor de 20 mil 700 millones de dólares estadounidenses.

