Marcelo Ebrard dice que Mario Delgado vive en “Fantasyland”

Marcelo Ebrard señaló que el dirigente de Morena, Mario Delgado, debe vivir en “Fantasyland” porque no tenía conocimiento de las pruebas que entregaron al partido sobre acarreos y uso de recursos públicos en favor de Claudia Sheinbaum.

“Te voy a pedir que luego me des algunos elementos para mandárselos a Mario Delgado, que vive en ‘Fantasyland’ y no sabe lo que tú estás diciendo”, expresó en conferencia de prensa.

En su visita a Ciudad del Carmen, Campeche, reiteró que no se irá a ningún otro partido e incluso acusó que “se parecen a la mentalidad en el PRI de 1987”.

Afirmó que las pruebas fueron entregadas a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, así que sólo necesita que haya comunicación con Mario Delgado.

“Por ejemplo, se acordó que no hubiera derroche publicitario, ¿tú crees que hay derroche o no hay derroche? Digo, pregunto. ¿Verdad? Si hay, ¿no? Entonces, lo subrayé en varios puntos y les dije, ¿a quién? Al presidente del Consejo Nacional de Morena, que es nuestro amigo el gobernador Sonora, porque en la sesión del Consejo General de Morena aprobamos y firmamos ese acuerdo y dijimos que lo íbamos a cumplir, por eso a eso me refiero”, expuso.

Indicó a sus simpatizantes que nadie puede condicionarles la entrega de programas sociales para votar por alguno de los aspirantes en la encuesta, ya que estos están establecidos en la Constitución.

“Aquí, en el Estado de Campeche no sabemos todavía cuántas encuestas van a ser, pero el día de hoy registraremos a los 350, o las y los 350 representantes que tendremos, uno por cada encuestador, encuestadora que va a haber. Hoy quedan registrados”, apuntó.

Al ser cuestionado sobre qué lo diferencia de los demás aspirantes, dijo que él tiene 42 años de experiencia en el servicio público.

“Tomar una decisión muy difícil en el año 2000 porque nosotros teníamos como 5% de la intención de voto y pues íbamos a tener a nuestros diputados, pero le dije a mis compañeros ‘necesitamos apoyar a Andrés Manuel para que gane, porque él es el que puede encabezar esto’, eso fue en el 2000”, recordó.

“Este arroz ya se coció”: Adán Agusto

Adán Augusto López Hernández visitó Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y afirmó que todas las encuestas lo favorecen para ser el coordinador nacional para la defensa de la Cuarta Transformación que elegirá su partido, por lo que dijo que “este arroz ya se coció”.

En su acto con morenistas en Chiapas, el exsecretario de Gobernación mostró un libro de texto gratuito y leyó un pasaje para demostrar el verdadero contenido y criticar a quienes no quieren a México, y uno de ellos es un ministro de la Corte.

Adán Augusto López recordó que los seis delegados nacionales que aspiran a la Coordinación, por solicitud del Consejo Nacional de Morena, hicieron un pacto para respaldar a quien resulte vencedor en esa encuesta, y lo firmaron y él respetará su compromiso.

El exfuncionario de la Segob reiteró que sus acciones son transparentes.

Fernández Noroña se dice invencible

Gerardo Fernández Noroña, quien busca ser el coordinador de la Defensa de la Transformación, se reunió con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien también preside el Consejo Político de Morena, para pedirle que en las encuestas domiciliarias que definirán al candidato, se incluyan los hogares que tengan algún signo de apoyo a las “corcholatas”.

El petista le pidió al gobernador Durazo que la diputada federal Angélica Ivonne Cisneros Luján no sea la responsable de la Comisión de Encuestas porque ella tiene afinidad con Claudia Sheinbaum.

Visitó Hermosillo, donde se encontró con Durazo en la Casa de Gobierno. También realizó una Asamblea Informativa en Huatabampo al sur de Sonora.

“En este momento en el país no hay quien me pueda vencer, no sólo por las capacidades que tengo, sino porque yo defiendo una causa justa, al pueblo, la verdad, la soberanía y eso me da el peso y una autoridad moral política”.

Manuel Velasco impulsará el turismo

TWITTER/karencastrejont

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Velasco Coello planteó la importancia de impulsar la industria turística nacional como un eje fundamental para el desarrollo y el empleo en México.

Velasco señaló que México ocupa actualmente el séptimo lugar entre los países más visitados del mundo y afirmó que tiene todo el potencial para colocarse entre los cinco primeros a nivel global.

El senador con licencia subrayó la necesidad de crear una “Marca México” para difundir con fuerza los destinos nacionales en el mundo y así hacer crecer al sector turístico en todas las regiones del país, ya que es una fuente de bienestar para la población.

Asimismo, propuso que en México se implemente un mecanismo de “Bono Ecológico” similar al que existe en otros países, donde se premian las acciones y obras de infraestructura orientadas a cuidar el medio ambiente mediante un esquema de exenciones e incentivos fiscales, así como créditos y financiamiento.

“Corcholatas” preparan cierre de asambleas

A días de que se venza el plazo este 27 de agosto para que las llamadas seis "corcholatas" que buscan suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador puedan hacer recorridos en el país y encabezar reuniones y asambleas informativas, ya alistan macrocierres en el país.

La candidata Claudia Sheinbaum tiene previsto dos macro cierres. Este sábado, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, su principal bastión, así como otro en Xalapa, Veracruz, el domingo.

El excanciller Marcelo Ebrard perfila su cierre también en la Ciudad de México, durante un encuentro con simpatizantes en la arena Ciudad de México.

En tanto, otro aspirante, Adán Augusto López Hernández, también optó por llevar a cabo dos macro asambleas. La primera este sábado en el centro histórico de Toluca, en el Estado de México, y la segunda, en el Monumento a la Revolución, de la capital del país.

Mientras que Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, cerrará este domingo en la ciudad de Zacatecas.

Finalmente, Manuel Velasco Coello, propuesta del PVEM a la Presidencia, cerrará en la Ciudad de México, el domingo 27 de agosto, en la Expo Santa Fe de la capital del país.