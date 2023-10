Si las irregularidades en el proceso interno de Morena con el que eligieron a Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial hubieran sido en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, también estaría protestando, afirmó el ex canciller Marcelo Ebrard durante la presentación de la Asociación Civil “El Camino de México” en la Ciudad de México.

“Les puedo decir, sin temor a equivocarme, si esto lo hubieran hecho a Andrés Manuel López Obrador, hoy, aquí, con nosotros estuviera. No lo puede decir, pero él piensa como nosotros pensamos”, expresó.

El ex aspirante presidencial señaló que Morena tiene sólo octubre para resolver su queja y lo que espera es que se reponga el proceso, ya que “no verán a Marcelo Ebrard participar en ninguna otra cosa que no sea por la candidatura a la Presidencia de la República”.

“Morena tiene que tomar una decisión, de si se va para acá, que es el camino del cinismo, o si, congruente con los estatutos de Morena y sus principios, dice: ‘esto está mal y se tiene que corregir’. Y es ahorita o ya no tiene para atrás, este mes de octubre, porque así está la ley tiene”, declaró.

Aseguró que las encuestas que mandó a levantar Morena fueron una simulación porque tenían establecida a la ganadora antes del conteo final.

“Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta hasta antes del conteo, eso no se vale, eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte, todas nuestras esperanzas y la del pueblo nos trasciende”, dijo.

También comentó que los que piden su salida del partido son quienes tendrían que abandonarlo porque nunca los vio apoyando las manifestaciones que encabezó el Presidente López Obrador.

“Veía por ahí algunos colegas en Morena que les urge que nos vayamos, y los que lo promueven en videos, estaba yo recordando el año 2000 a 2023, nunca los vieron en mitin, no los vi en la marcha del desafuero, no los vi en el año 2000 apoyando a Andrés Manuel para ganar la Ciudad de México frente al PAN, no los vi apoyándonos cuando nos enfrentamos con Trump, no las vi en Tijuana cuando hicimos el mitin para defender a México. Entonces, que se vayan ellos”, expresó.

No hay interés personal por encima del proyecto, dice Mario Delgado

En Morena no pueden haber intereses personales que estén por encima del proyecto del partido, aseguró su presidente nacional, Mario Delgado Carrillo.

Lo anterior, luego de la queja interpuesta por el ex canciller Marcelo Ebrard por irregularidades que denunció durante el proceso interno para seleccionar a quien será su candidata presidencial en 2024.

“No hay nada ni nadie que nos pueda dividir. No hay ningún interés personal que puede estar por encima del proyecto”, señaló Delgado por medio de un comunicado.

En ese sentido, esta mañana Ebrard Casaubón dijo: “si esto le hubieran hecho a Andrés Manuel López Obrador, hoy, aquí, con nosotros estuviera”; y señaló que Morena solo tiene el mes de octubre para resolver su queja.

Mario Delgado también detalló que las candidaturas al Congreso, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, se designarán por encuestas y tómbola.

“Todas y todos los interesados tendrán las mismas posibilidades de participar, pues el método de designación serán las encuestas y la insaculación. Será la tómbola la que decida para que todos los militantes de Morena tengan las mismas oportunidades”, expuso.

Talleres Gráficos garantiza boletas

Ante las elecciones 2024, Talleres Gráficos de México (TGM) garantizó la impresión del material electoral en el proceso "más grande de la historia del país".

El órgano sectorizado de la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que durante 30 años, con autonomía de gestión, ha suministrado el material y la documentación electoral y durante un periodo de 53 días, estará a cargo de la impresión de 312 millones de boletas electorales para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024.

"La impresión de la documentación para los comicios se produce con estándares de calidad, seguridad, logística y entrega en tiempo y forma", indicó.

Recordó que el pasado 17 de agosto se firmó un convenio marco entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y TGM para la impresión de los 312 millones de boletas para las elecciones a la Presidencia, Senado y la Cámara de Diputados del proceso electoral del próximo año.

TGM destacó que cuenta con capacidad estratégica de traslado y resguardo del papel seguridad, así como de vigilancia del inmueble para la producción de las boletas en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sheinbaum respalda propuesta de Calica

Claudia Sheinbaum mostró su apoyo a la propuesta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para recuperar el territorio dañado por la empresa Sac-Tun, antes Calica, debido a la explotación de piedra caliza. En su conferencia mañanera de este viernes 6 de octubre en Cancún, López Obrador explicó que se plantea comprar los predios de esta compañía que se localizan en Playa del Carmen, con la intención de construir un centro recreativo, además se busca convertir el resto de terreno en un área natural protegida.

"Hacer un centro de esparcimiento en la zona afectada y decretar área natural protegida el resto del terreno. Es una muy buena propuesta, justa", consideró Claudia Sheinbaum.

Gálvez desmiente audio despectivo

Es falso que la actual senadora y aspirante opositora a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, sostuviera en una entrevista que las personas en situación de pobreza "no tienen ideas propias", aunque así lo afirman usuarios que sacan de contexto una declaraciones suyas.

Recientemente se viralizó en TikTok, Facebook y X (antes Twitter) un audio con el que se acusa a Gálvez de supuestamente haberse referido peyorativamente sobre la gente de escasos recursos.

"Los pobres no tienen ideas propias, porque ellos nomás van a tratar de seguir atacándome. Porque los pobres no tienen pensamiento propio, ese es su problema. Yo ni hablo casi de ellos en mis eventos. Yo ni les dedico un minuto, la verdad".

Claudia Ruiz Massieu se acerca a MC

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas admitió tener acercamientos con el partido Movimiento Ciudadano, en el marco de su expulsión del PRI, en donde militó a lo largo de su carrera política, al igual que su padre José Francisco Ruiz Massieu y su tío, el ex presidente, Carlos Salinas de Gortari.

Al admitir que las opciones políticas son cortas, la ex canciller en el sexenio de Enrique Peña Nieto reveló que le gustan “los postulados de Movimiento Ciudadano”, al tiempo que rechazó una posible incorporación al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Me gustan los postulados de Movimiento Ciudadano”, dijo Ruiz Massieu Salinas en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula ayer.

Sindicatos apoyan a García Harfuch

El aspirante a coordinar los comités de la defensa de la 4T en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, recibió el respaldo de líderes sindicales de los tres poderes, del Gobierno de la Ciudad de México, Poder Judicial y el Poder Legislativo y refirió qué hay noticias falsas en su contra.

Durante un encuentro en la alcaldía Cuauhtémoc, el ex jefe de la policía capitalina dijo qué hay críticas constructivas pero aquellas que no son constructivas y de difusión de “mentiras falsas”.

Resaltó la labor de trabajadores y líderes sindicales para mejorar las condiciones de las personas, lo cual dijo, conviene a toda la ciudad, “ya que si se mejora al sindicato se mejoran los servicios y la calidad en general”.

