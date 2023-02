Si el consumo de fentanilo se expande en México sería "un desastre", por lo que se debe trabajar en conjunto con Estados Unidos para detener el tráfico de esta droga, subrayó el canciller Marcelo Ebrard.

"No debemos pensar que este es sólo un problema de los Estados Unidos, es un problema de todos"

"México está organizando una coalición contra el fentanilo, ¿por qué? Porque lo identificamos como una top priority, porque si se llega a expandir en México el consumo, pues va a ser un desastre, entonces no debemos pensar que este es sólo un problema de los Estados Unidos, es un problema de todos", advirtió.

El funcionario recordó que en el caso de seguridad se construyó todo un entendimiento con Estados Unidos, aunque reconoció que no ha sido sencillo.

"Todavía hace unos días en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos se decía 'bueno, es que México tiene que hacer más esfuerzos para controlar el fentanilo', y habrá quien diga 'bueno, pues hagan más esfuerzos, no están haciendo lo suficiente'. También es algo que va a ocurrir", apuntó.

Mientras tanto, enfatizó que la prioridad de México es la reducción de tráfico de armas que provienen de Estados Unidos.

"Creo que lo pueden ustedes sintetizar de la siguiente manera: se hace el operativo contra el señor Ovidio Guzmán, ¿por? Bueno, además de todos los crímenes que ustedes quieran que están vinculados a ellos, porque están produciendo fentanilo a gran escala -no lo producen, lo envasan o lo transportan, pero no lo producen-, y en el lugar en donde lo detienen, hay 47 armas de alto poder, no era su búnker, porque si hubiera sido su búnker, quién sabe qué número de armas son", explicó.

Ebrard informó que están trabajando en conjunto para conocer quién vendió esas armas, a fin de reducir la capacidad de fuego de esos grupos delictivos.

"Aunque siempre va a haber una agencia que diga '¡ah! No, no, no. Es que el de junto no hace su trabajo'. Es muy frustrante a veces porque el consumo de drogas sigue subiendo, la violencia asociada a eso sigue subiendo y entones el gran incentivo de todos los que participan es ver quién tiene la culpa porque no tienes resultados", manifestó.

JM