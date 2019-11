Mando del operativo en Culiacán estará protegido

El coronel responsable del operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, en Culiacán, Sinaloa, y cuyo nombre fue revelado el jueves, tendrá la protección que sea necesaria, pues no está solo, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Si hace falta, se le protege, como a todos, pero no está solo. Somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El Mandatario señaló que quienes piden protección para el coronel Juan José Verde Montes, nombre dado a conocer ayer por instrucción del propio Presidente, son los mismos que apostaron antes por la guerra.

Al preguntarle sobre el riesgo que pudiera representar haber dado a conocer el nombre del funcionario, dijo: “esto tiene que ver con la ida de la guerra, con lo que venía de antes, (donde) si alguien participaba en un operativo podía perder la vida”.

Agregó que en la “época de la guerra” se cometían excesos, pues no sólo se ajusticiaba, sino que “hasta se burlaban las autoridades de los fallecidos, se generaba odio. Eso ya no pasa, estamos cumpliendo nuestra responsabilidad: no odiamos a nadie”.

López Obrador aclaró que Verde Montes, coronel de caballería, no participó en el operativo.

Sin filtraciones

En el operativo de Culiacán no hubo filtraciones por parte de las Fuerzas Armadas para que se rescatara al presunto criminal, dijo Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la conferencia matutina del Presidente se cuestionó al funcionario sobre si había avances en las indagatorias con respecto a una posible filtración de información en favor de Ovidio Guzmán; sin embargo, Durazo Montaño advirtió que el rescate del cártel de Sinaloa fue posible porque las células criminales que estaban afuera del fraccionamiento Tres Ríos pudieron entrar en contacto con las de adentro.

Matiza dichos con la prensa

Luego de que la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador terminará con un acalorado debate con periodistas, el Mandatario indicó que nunca le faltará al respeto a la prensa ni habrá censura a los medios de comunicación, pero pidió ejercer su derecho de réplica. Tras señalar que “no hace mal que brote la ruda franqueza. Hace bien, siempre ayuda”, explicó que su expresión de ayer, retomando la frase de Gustavo Madero de que “muerden la mano a quien les quitó el bozal”, no tenía el propósito de ofender a los integrantes de la prensa ni de igualarlos con algún animal.