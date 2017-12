Mancera, “listo” para enfrentar a Anaya en precampaña

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo estar listo para entrar a un proceso de precampaña con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

Afirmó que esto permitiría que se conocieran las propuestas del Frente Ciudadano por México, pero con "el sazón" de cada uno.

"Pues eso sería muy bueno, yo creo que sería algo bueno porque permitiría que se conozca la propuesta del Frente y el enfoque personal, el enfoque de cada uno porque la plataforma es una plataforma que sería común, dado que se está trabajando por el mismo proyecto pero cada quien le pone sabor al caldo como le pone su sazón, su toque, habría que ver”.

"Eso permitiría que hubiera un avance de contacto, no lo sé, no se cual vaya a ser la decisión final pero me parece muy importante que se pudiera analizar esta posibilidad", declaró el mandatario.

Ayer miércoles, Miguel Ángel Mancera rechazó declinar a favor de Ricardo Anaya, para que sea el candidato del Frente Ciudadano. Luego de reunirse en privado con el panista, reiteró que no será él quien rompa el Frente.

NM