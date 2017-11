Mancera critica "destape" de Meade

El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Macera Espinosa, dijo que el "destape" de José Antonio Meade como aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se dio bajo el ritual de siempre.

"Desde que yo era niño se hablaba del 'destape'", afirmó.

"Vamos a ver si ya cuando se suelten los gallos, pues ya veremos qué pasa. Ahorita todo mundo los está acariciando nada más, ya cuando los suelten vamos a ver, entonces sí, de qué cuero salen más correas", expresó.

"No por mucho madrugar amanece más temprano", dice.

Luego ironizó: "No hay que llegar primero, hay que saber llegar, vamos con un paso que dure no un trote que canse, no por mucho madrugar amanece más temprano".

Mancera señaló que, a diferencia de Meade, no busca que la gente lo vea como militante de un partido. "Yo lo he dicho, no soy un político profesional".

Aseguró que él quiere que lo vean como un candidato ciudadano que busca la construcción de acuerdos.

"(José Antonio Meade) lo que dijo es 'háganme suyo', entonces él está planteando que lo vean como un priista. En el caso mío yo no plantearía eso, si tu carácter es ciudadano, es siempre ciudadano. No tienes por qué negar a una fuerza política que te ayuda, que te apoya como yo siempre he reconocido al PT, a Movimiento Ciudadano y al PRD, porque son las fuerzas que a mí me apoyaron pero eso no quiere decir que yo les diga que voy a ser militante", sostuvo.

OA