Como lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal alista la publicación una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) que busca prohibir que tortillerías utilicen maíz transgénico en la elaboración de masa, tortillas, tostadas y demás productos de maíz.

En un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la Secretaría de Salud (Ssa) busca establecer una nueva clasificación, ingredientes y especificaciones que deben cumplir los productos derivados del maíz, así como las disposiciones sanitarias que deben tener los lugares que los procesan.

"En la elaboración de los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana, debe abstenerse el uso de maíz genéticamente modificado como materia prima", se indica en el apartado 7.1.1.

El anteproyecto califica como "maíz genéticamente modificado" el maíz que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de biotecnología. Se indica que esta norma entrará en vigor a los 60 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El pasado 19 de junio, en su conferencia, el presidente López Obrador anunció que firmaría un nuevo acuerdo para obligar a las tortillerías a usar solamente maíz blanco no transgénico en la elaboración de sus productos.

"Estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico. Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco. Porque también se dice: Se importa maíz blanco más barato, sí, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico, tenemos pruebas".

Un día después, el 20 de junio, el Mandatario reconoció que la discrepancia con Estados Unidos sobre el uso de maíz transgénico puede llegar a un panel de resolución conforme al acuerdo T-MEC.

"Tenemos una pequeña discrepancia con el gobierno de Estados Unidos, hay una consulta en puerta, puede convertirse en un panel, pero es un tema que vamos a defender, tenemos que cuidar la salud de los mexicanos".