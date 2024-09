Debido al cierre de los accesos a la Cámara de Diputados que realizan trabajadores del Poder Judicial este martes 3 de septiembre, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que sesionarán en la Unidad deportiva Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México, para "discutir" la reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Sesionaremos en la Magdalena Mixhuca. Cumpliremos nuestro compromiso con las y los ciudadanos", dijo el diputado en un video que compartió a través de sus redes sociales.

"Por razones de respeto al derecho de expresión y manifestación de quienes están en contra de la reforma judicial, y para no generar ningún enfrentamiento, confrontación o provocación, hemos decidido la mayoría legislativa cambiar de sede", reveló Monreal.

Ingresan diputados a salón donde votarán reforma

Bajo la consigna de que "solo diputados con credencial en mano", policías del gobierno de la Ciudad en México, reciben a las y los legisladores que votarán la reforma al poder judicial en la sede alterna. En la sala de armas del deportivo Magdalena Mixhuca, las y los congresistas de Morena, PT y PVEM comienzan a llegar al recinto.

¿Por qué los diputados de Morena y aliados cambiaron de sede para la sesión de hoy?

Muy temprano este martes, opositores a la reforma del Poder Judicial que propone el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados en San Lázaro, horas antes de que los legisladores comenzaran a votar la iniciativa.

Empleados de los tribunales, estudiantes y otros críticos de la reforma que busca que los jueces sean elegidos mediante el voto popular, colocaron cuerdas en las entradas del recinto, y bloquearon algunas calles cercanas, mientras lanzaban consignas como "¿En dónde están, en dónde están, los diputados que nos iban a escuchar?", o "Reforma judicial, capricho presidencial".

Mientras tanto, los trabajadores de la Suprema Corte anunciaron su apoyo al paro de labores iniciado por la judicatura federal hace dos semanas.

Ante las manifestaciones, Ricardo Monreal, había dicho que buscarían sesionar en una sede alterna, pero que seguía la expectativa de votar hoy la reforma constitucional, con la que en 2025 comenzarían las elecciones populares del Poder Judicial.

"No queremos provocar un enfrentamiento, no vale la pena, nosotros somos pacifistas", indicó Monreal en un mensaje también publicado en sus redes sociales.

El Congreso comenzó un nuevo periodo el domingo en el que Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tienen la mayoría calificada, de más de dos tercios de los escaños, con la que podrán modificar la Constitución sin negociar con la oposición.

Mientras empezaba la manifestación, en la mañanera en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador minimizaba los efectos del paro judicial al defender su reforma.

"Yo, cuando me dijeron que iban a ir a huelga, hasta me alegré porque dije: ya no va a haber 'sabadazos' (liberación de criminales en fines de semana), no van a sacar delincuentes de la cárcel, no van a seguir defendiendo a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco".

*Con información de SUN, EFE y AP

OF